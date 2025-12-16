Policie České republiky  

Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Informace pro občany

Úřední hodiny na odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál 

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství  policie Středočeského kraje informuje: 

POZOR! 
V době od 24. 12. do 31. 12. 2025 proběhne odstávka Centrálního registru zbraní, a to i pro podnikatele.  V této době nebude možné provést nákup zbraní, registrace, vydání povolení, výjimek a další.

Změna úředních hodin na všech kontaktních místech OSZBM KŘP Středočeského kraje

29. 12. 2025 - 8,00 - 12,00  hodin

31. 12. 2025 - ZAVŘENO

Termíny zkoušek odborné způsobilosti na území Středočeského kraje jsou do konce roku 2025 vyčerpány.  Další budou vypisovány po 1. 1. 2026, po schválení a zapsání zkouškových střelnic, a to kompletně  dle nové právní úpravy zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.

plk. Mgr. Dagmar Červinková
vedoucí odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál
KŘP Středočeského kraje
16. 12. 2025

