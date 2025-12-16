Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Informace pro občany
Úřední hodiny na odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Středočeského kraje informuje:
POZOR!
V době od 24. 12. do 31. 12. 2025 proběhne odstávka Centrálního registru zbraní, a to i pro podnikatele. V této době nebude možné provést nákup zbraní, registrace, vydání povolení, výjimek a další.
Změna úředních hodin na všech kontaktních místech OSZBM KŘP Středočeského kraje
29. 12. 2025 - 8,00 - 12,00 hodin
31. 12. 2025 - ZAVŘENO
Termíny zkoušek odborné způsobilosti na území Středočeského kraje jsou do konce roku 2025 vyčerpány. Další budou vypisovány po 1. 1. 2026, po schválení a zapsání zkouškových střelnic, a to kompletně dle nové právní úpravy zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.
plk. Mgr. Dagmar Červinková
vedoucí odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál
KŘP Středočeského kraje
16. 12. 2025