Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Žádost o poskytnutí statistických údajů k trestné činnosti mladistvých
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„………
Dobrý den, touto formou Vás žádám o poskytnutí informací ke zpracování své diplomové práce a aktivitám s ní spojeným.
Pro účely své práce žádám o statistiky evidovaných trestných činů dle takticko-statistické klasifikace (TSK), jenž je využívána v rámci ESSK (Evidenčně statistického systému kriminality), jejich počty a celkové počty v jednotlivých okresech kraje za období 2020-2025 v jednotlivých letech.
- Konkrétně žádám o počty registrovaných skutků vedených dle tzv. „souhrnných řádků“ (součty jednotlivých TSK do kategorií násilná kriminalita, mravnostní kriminalita, krádeže vloupáním, krádeže prosté, ostatní majetková kriminalita, majetková kriminalita, ostatní kriminalita, obecná kriminalita, zbývající kriminalita, hospodářská kriminalita, válečné a protiústavní činy, celková kriminalita).
- Tyto údaje žádám za jednotlivé roky v období let 2020–2025 a za každý jednotlivý okres samostatně.
………“
Odpověď:
Za povinný subjekt přikládáme tabulku, v rámci níž jsou uvedeny počty registrovaných trestných činů podle Vámi zadaných kategorií za požadované období (roky 2020 až 2025). Krajské ředitelství eviduje trestnou činnost na jednotlivých územních odborech a Městském ředitelství policie Ostrava.
Územním obvodem příslušného územního odboru je příslušný okres, což platí pro okresy Bruntál, Karviná, Nový Jičín, Opava. V případě územního odboru Frýdek-Místek je jeho územním obvodem okres Frýdek-Místek a navíc katastrální území obce Stará Ves nad Ondřejnicí. Územním obvodem Městského ředitelství policie Ostrava je pak okres Ostrava – město mimo katastrální území obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
Současně je nutné poukázat na skutečnost, že součet jednotlivých druhů (kategorií) trestný činů nemusí odpovídat hodnotě uvedené v řádku „celková kriminalita“. Tato skutečnost je zapříčiněna tím, že u některých trestných činů není stanovena právní kvalifikace (nebylo je tak možné přičíst ke konkrétní kategorii, nicméně jsou zahrnuty v celkové trestné činnosti).