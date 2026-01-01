Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz na lhůtu prověřování
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ
Žádost zněla:
„… žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:
do kdy je stanoven termín pro ukončení prověřování ve věci sp. zn. …?“
Odpověď:
Povinný subjekt žádost posoudil v souladu s InfZ a sděluje následující.
Z vyjádření příslušného organizačního článku vyplývá, že lhůta prověřování ve Vámi uvedené věci … byla dozorujícím státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Opavě prodloužena do 24. 7. 2026.