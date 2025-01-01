Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz ke stanoviskům DI
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:
1.Zamítavé stanovisko Dopravního inspektorátu Ostrava (či nadřízeného orgánu Policie ČR) k žádosti města Klimkovice ze dne …, č. j. …, týkající se umístění 3 ks dodatkových tabulek E 13 s textem „Mimo dopravní obsluhu do 12 t“.
2.Přesné a úplné odůvodnění, proč bylo umístění dodatkové tabule zamítnuto. Žádám o kompletní znění rozhodnutí/písemného stanoviska.
3.Pokud existují interní komunikace, doporučení, zápisy nebo připomínky v rámci Policie ČR, které vedly k tomuto rozhodnutí, žádám o jejich zpřístupnění v rozsahu, který umožňuje zákon č. 106/1999 Sb.
4.Dále žádám o sdělení, zda Dopravní inspektorát eviduje jiné žádosti (od soukromých nebo právnických osob) týkající se dopravního značení na ul. Augustinova, parc. č. 3868/1 a 3950 v k. ú. Klimkovice, od roku 2022 do současnosti. Pokud ano, žádám o poskytnutí kopií těchto žádostí a odpovědí.
…“
Odpověď:
Přestože je Vaše žádost adresována dopravnímu inspektorátu Ostrava Městského ředitelství policie Ostrava (dále jen „DI Ostrava“), žádosti dle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a nejprve je nutno uvést, že povinný subjekt v režimu InfZ podle ust. § 3 odst. 3 poskytuje informace, které jsou určitým způsobem zaznamenané, přičemž dle ust. § 2 odst. 4 se InfZ mimo jiné nepoužije na vytváření nových informací.
Jako odpověď k bodu 1 až 3 žádosti Vám poskytujeme požadovaný dokument DI Ostrava ze dne … evidovaný pod č. j. …, označený jako …, kterým byl vyjádřen nesouhlas příslušného organizačního článku s předloženým návrhem umístění trvalého dopravního značení, včetně zdůvodnění takového nesouhlasu. Tento dokument, který byl adresován odboru hospodářsko – technickému Městského úřadu Klimkovice Vám poskytujeme v neanonymizované podobě, neboť neobsahuje žádné informace, které by byly předmětem ochrany jiného právního předpisu. Dále uvádíme, že z vyjádření DI Ostrava vyplývá, že ve spisu č. j. …, v rámci kterého bylo toto stanovisko vydáno, nejsou zaznamenány další informace, které požadujete pod bodem 3 Vámi uváděné „interní komunikace, doporučení, zápisy nebo připomínky“. Oslovený povinný subjekt tedy kromě žádosti Města Klimkovice a poskytnutého stanoviska nedisponuje jiným dokumentem v dané věci.
Z vyjádření DI Ostrava dále vyplývá, že tento organizační článek ve věci týkající se dopravního značení na ul. Augustinova, parc. č. 3868/1 a 3950 v k. ú. Klimkovice za Vámi požadované období, kromě výše uvedené žádosti, eviduje další dvě žádosti města Klimkovice, přičemž k oběma poskytl DI Ostrava rovněž své stanovisko.
Na základě Vašeho požadavku dle bodu 4 žádosti Vám tak povinný subjekt dále poskytuje následující dokumenty:
a) Dokument „Žádost o vyjádření k úpravě dopravního značení“ ze dne …, podaný Městem Klimkovice, včetně situačního plánku jako přílohy. Tyto dokumenty jsou evidované u DI Ostrava ve spisu č. j. … .
b) Dokument DI Ostrava ze dne … č. j. … označený jako …, kterým se vyjádřil k žádosti pod písm. a).
c) Dokument města Klimkovice „Žádost o vyjádření k trvalému dopravnímu značení“ ze dne … včetně přílohy označené jako „Situační snímek – úprava DZ ul. Augustinova“. Tyto dokumenty jsou evidované u DI Ostrava ve spisu č. j. … .
d) Dokument obsahující stanovisko DI Ostrava ze dne … k žádosti pod písmenem c), kdy toto stanovisko je vyjádřeno na situačním plánku jakožto přílohy k výše uvedené žádosti.
Výše uvedené dokumenty Vám poskytujeme v nezbytné anonymizované podobě, neboť tyto obsahují osobní údaje, které jsou předmětem ochrany ve smyslu ust. § 8a odst. 1 InfZ. Zde je uvedeno, že „Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.“ Takovým právním předpisem poskytujícím ochranu osobním údajům je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Podle čl. 4 bod 1 GDPR jsou osobními údaji veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor. Je patrné, že je Vám tato právní regulace známa, neboť sám v žádosti uvádíte, že informace požadujete „v rozsahu, který umožňuje zákon č. 106/1999 Sb.“
V daném případě je tak možno aplikovat ust. § 15 odst. 3 InfZ, dle kterého není zapotřebí vydat rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti, pokud jsou anonymizovány osobní údaje.
Na závěr je vhodné uvést, že policie vystupuje při stanovení místní úpravy „pouze“ jako dotčený orgán dle ust. § 77 odst. 2 zák. č. 361/2000 Sb., nikoliv jako orgán, který rozhoduje. V těchto věcech je příslušný k vydání rozhodnutí správní orgán, v tomto případě Městský úřad Klimkovice, tedy zcela jiný povinný subjekt.