Dotaz k ZÚTŘ

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„…

Žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:

     o   Poskytnutí záznamu o zahájení úkonů trestního řízení ve věci sp. zn. …

…“

 Odpověď:

V řízení vedeném pod Vámi uvedenou „sp. zn. …“ dle vyjádření příslušného organizačního článku do dnešního dne nebyly zahájeny úkony trestního řízení. Nelze Vám tedy požadovaný dokument poskytnout, jelikož se nejedná o zaznamenanou informaci dle ust. § 3 odst. 3 InfZ.

