Dotaz k ZÚTŘ

Žádost zněla:
„…
Žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:
o Poskytnutí záznamu o zahájení úkonů trestního řízení ve věci sp. zn. …
…“
Odpověď:
V řízení vedeném pod Vámi uvedenou „sp. zn. …“ dle vyjádření příslušného organizačního článku do dnešního dne nebyly zahájeny úkony trestního řízení. Nelze Vám tedy požadovaný dokument poskytnout, jelikož se nejedná o zaznamenanou informaci dle ust. § 3 odst. 3 InfZ.