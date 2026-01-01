Dotaz k výslechu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„…žádám o sdělení, kdo a z jakého důvodu se s mojí dcerou … účastnil nebo vedl výslech ve věci útěku z dětského domova.“

Odpověď:

Povinný subjekt Vaši žádost posoudil v souladu s InfZ a uvádí, že podle ust. § 3 odst. 3 InfZ lze poskytovat pouze takové informace, které existují a jsou u povinného subjektu zaznamenány.

V rozsahu zaznamenaných informací pak uvádíme následující.

Z dostupných informačních systémů Policie ČR bylo zjištěno, že „ve věci útěku z dětského domova“ Vaší dcery … je evidován jediný spis, a to na obvodním oddělení Frýdek-Místek územního odboru Frýdek-Místek krajského ředitelství, založený dne … pod č. j. … . Z vyjádření policejního orgánu kanceláře ředitele územního odboru Frýdek-Místek krajského ředitelství pak vyplývá, že v rámci tohoto spisu nebyl založen žádný záznam či protokol o provedení jakéhokoliv „výslechu“ či pohovoru s Vaší dcerou. Po vypátrání byla nezletilá bez dalšího předána odpovědné osobě dětského domova.

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt nedisponuje informacemi o tom, kdo by se s Vaší dcerou účastnil výslechu nebo vedl výslech, neboť k takovému úkonu v souvislosti s jejím útěkem z dětského domova nedošlo.

