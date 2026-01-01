Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k výjezdu na adresu
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ
Žádost zněla:
„Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
…
Žádám tímto Policii České republiky o poskytnutí informace o výjezdu policejní hlídky, který byl proveden na základě oznámení na linku 158 z důvodu rušení nočního klidu.
Konkrétně se jedná o nahlášení události dne 12.června 2026 v čase 23:58 hodin na linku 158 v obvodu oddělení PČR Město Albrechtice.
Předmětem oznámení bylo rušení nočního klidu v prostoru stavby a přilehlého prostranství v objektu „restaurace“ u objektu č.p … v obci …, která je dle dostupných informací užívána bez řádné kolaudace.
Žádám o poskytnutí následujících informací:
- potvrzení, že k výjezdu policejní hlídky došlo
- evidenční číslo události
- základní popis průběhu a výsledku zásahu (např. domluva, oznámení přestupku apod.)
- informace, zda byla věc postoupena jinému orgánu (např. správnímu orgánu)
- odhad počtu osob
Jsem si vědom, že osobní údaje fyzických osob podléhají ochraně, a proto žádám o poskytnutí informací v anonymizované podobě.
…“
Odpověď:
Povinný subjekt Vaši žádost posoudil dle InfZ a uvádí následující.
Ve vztahu k výjezdům na konkrétní adresu je rozhodující charakter objektu, tedy zda je užíván úzkým okruhem osob, a zda by případné poskytnutí informace mohlo zasáhnout do soukromí osob nebo do práva na ochranu osobních údajů.
V daném případě se jedná o objekt, který neslouží k bydlení, tudíž výjezd hlídky Policie ČR nebyl spojen s osobami, které by na dané adrese bydlely. Navíc bylo zohledněno, že informace, na které se dotazujete, má souvislost s Vámi učiněným oznámením.
Povinný subjekt dále uvádí, že podle ust. § 3 odst. 3 InfZ lze poskytovat pouze informace, které existují a jsou zaznamenány na jakémkoliv nosiči. Podle ust. § 2 odst. 4 InfZ povinnost poskytovat informace se mj. netýká vytváření nových informací.
V rozsahu zaznamenaných informací pak souhrnně uvádíme následující.
Z informačních systémů Policie ČR bylo zjištěno, že dne 12. 6. 2026 v čase 23:59 hodin bylo Vaší osobou učiněno oznámení na tísňovou linku 158 o údajném rušení nočního klidu v podobě hlasité hudby v objektu vedle č. p. … v obci … .
Událost byla zaznamenána v systému Policie ČR pod číslem události … .
Hlídkou Policie ČR bylo na místě zjištěno, že zde probíhala akce, která již byla u konce, přičemž intenzita hluku byla minimální. Účastníci slíbili, že již bude na místě klid. Věc byla vyřízena na místě domluvou, tudíž nebyla postoupena žádnému orgánu.
Informace o počtu účastníků akce není v rámci uvedené události zaznamenána, jedná se tedy o neexistující informaci. Požadovaný odhad počtu osob by tak byl vytvářením nové informace, k níž, jak bylo uvedeno výše, se nevztahuje povinnost poskytovat informace.