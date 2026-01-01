Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k videokameře ve služebním vozidle
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„Videokamera jaké značky, typu a výroby byla umístěna ve vozidle za čelním sklem,hlídky Policie Frýdek Místek, obvodní oddělení Brušperk, vozidlo Škoda Scala volací místo 112 vykonávající hlídku v obci Krmelín na silnici I/58 na ulici Staroveská č.p.137, dne 15.10.2025 kolem 16:55 hod. ?“.
Odpověď:
Povinný subjekt Vaši žádost posoudil v souladu s InfZ a poskytuje Vám požadované informace.
Ve Vámi uvedené době se na předmětném místě nacházela hlídka se služebním vozidlem, ve kterém byla za čelním sklem osobní kamera značky a typu Braun Bodycam BCX2, výrobního čísla …….