Dotaz k videokameře ve služebním vozidle

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„Videokamera jaké značky, typu a výroby byla umístěna ve vozidle za čelním sklem,hlídky Policie Frýdek Místek, obvodní oddělení Brušperk, vozidlo Škoda Scala volací místo 112 vykonávající hlídku v obci Krmelín na silnici I/58 na ulici Staroveská č.p.137, dne 15.10.2025 kolem 16:55 hod. ?“.

Odpověď:

Povinný subjekt Vaši žádost posoudil v souladu s InfZ a poskytuje Vám požadované informace.

Ve Vámi uvedené době se na předmětném místě nacházela hlídka se služebním vozidlem, ve kterém byla za čelním sklem osobní kamera značky a typu Braun Bodycam BCX2, výrobního čísla …….

