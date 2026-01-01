Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k úředním záznamům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto žádám o poskytnutí následující informace:
· kopie všech Úředních záznamů o podání nebo doplnění podaného vysvětlení podle § 158 odst. 6 trestního řádu osoby: …, a to ve věci sp.zn. … .
V případě, že požadovaná informace obsahuje osobní údaje či jiné informace, které není dle zákona č. 106/1999 Sb. možné poskytnout, žádám o poskytnutí anonymizované verze příslušných dokumentů, příp. verze po zneviditelnění předmětných údajů a informací.
…“
Odpověď:
Povinný subjekt Vaši žádost posoudil v souladu s InfZ a nejprve sděluje, že ačkoliv tato byla adresována 10. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství policie Ostrava, žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.
Povinný subjekt dále uvádí, že v dané věci disponuje jediným úředním záznamem o podaném vysvětlení dle ust. § 158 odst. 6 trestního řádu osoby …, ze dne …, evidovaným pod č. j. … .
Tento dokument Vám poskytujeme ve Vámi požadované anonymizované podobě.
Předmětný dokument obsahuje osobní údaje a informace týkající se soukromí fyzických osob, a to nejen osoby uvedené ve Vaší žádosti, ale i dalších osob.
Podle ust. § 8a odst. 1 InfZ lze informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, poskytnout jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a ust. § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
Za osobní údaj se na základě čl. 4 odst. 1 GDPR považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Pojem „osobní údaj“ pak označuje rovněž informace dotýkající se soukromého a rodinného života jednotlivce v úzkém slova smyslu, ale také informace o jakémkoli druhu činnosti, kterou se jednotlivec zabývá, například informace o jeho pracovních vztazích, společenském chování či o určitém postupu.
Ochrana soukromí je zakotvena především v občanském zákoníku. Podle ust. § 81 odst. 2 ochrany požívají mimo jiné vážnost, čest, soukromí člověka a jeho projevy osobní povahy. Problematiku soukromí osoby rovněž upravuje ust. § 86 občanského zákoníku, kde je zejména stanoveno, že nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Pro povinný subjekt žádný takový zákonný důvod z titulu podané žádosti o informace podle InfZ nevyplývá.
Jelikož požadované informace vztahujete ke konkrétní fyzické osobě, která má pro účely vyřízení žádosti dle InfZ postavení tzv. dotčené osoby podle ust. § 4 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, bylo nutné požadovaný dokument anonymizovat rovněž s ohledem na práva a oprávněné zájmy této dotčené osoby. Povinný subjekt zároveň nedisponuje souhlasem dotčené osoby s poskytnutím předmětného dokumentu v celém rozsahu. I z toho důvodu byly v dokumentu anonymizovány osobní údaje osoby, kterou v žádosti výslovně označujete, vyjma jejího jména a příjmení, dále také i osobní údaje dalších osob, o nichž dotčená osoba hovoří. Dále byly anonymizovány projevy osobní povahy dotčené osoby, resp. části její výpovědi obsahující informace, jejichž poskytnutí by mohlo zasáhnout do jejího soukromí, ale i do soukromí dalších osob.
Prostředkem ochrany uvedených údajů je právě Vámi požadovaná anonymizace.