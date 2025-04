Dotaz k rozhodnutím

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost zněla:

„…

1. ŽADATEL DLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č. 106/1999 SB. (DÁLE JEN „INFZ“) POŽADUJE PŘÍMÉ POSKYTNUTÍ NÁSLEDUJÍCÍCH INFORMACÍ VE SMYSLU UST. § 6/2 INFZ, A TO JEJICH ZASLÁNÍM V EL. PODOBĚ (PDF) NA EMAIL ŽADATELE … A TO V NEANONYMIZOVANÉ PODOBĚ (ŽADATEL JE ÚČASTNÍKEM ŘÍZENÍ KS V OSTRAVĚ – POBOČKA V OLOMOUCI SP. ZN. …, KE KTERÉMU BYLY INFORMACE Z ŽÁDANÝCH SPISŮ PŘIPOJENY, JELIKOŽ JDE O VĚROHODNOST SVĚDKYNĚ …):

2. POSKYTNUTÍ USNESENÍ, VYTISKNUTÝCH DO PDF FORMÁTU, POVINNÉHO Č.J. … .

P.S. UPOZORŇUJI POVINNÉHO, ŽE JSEM TZV. PRIVILEGOVANÝM ŽADATELEM O INFORMACE, JELIKOŽ DLE JINÉHO ZÁKONA (TR.Ř.) MÁM PRÁVO NA NELIMITOVANÝ PŘÍSTUP K POŽADOVANÝM INFORMACÍM

…“

Odpověď:

Ačkoliv je Vaše žádost adresována … krajského ředitelství, žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.

Po posouzení Vaší žádosti podle InfZ Vám poskytujeme požadované dokumenty, a to „usnesení o odložení věci dle ust. § 159a odst. 1 trestního řádu“ ze dne … č. j. … a „usnesení o odložení věci dle ust. § 159a odst. 2 trestního řádu“ ze dne … č. j. … .

Dokumenty poskytujeme v nezbytné anonymizované podobě, a to zejména s ohledem na osobní údaje ve smyslu ust. § 8a odst. 1 InfZ, které tyto dokumenty obsahují. Povinný subjekt podotýká, že dle ust. § 15 odst. 3 InfZ není zapotřebí vydat rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti, pokud jsou anonymizovány osobní údaje.

Z ust. § 8a odst. 1 InfZ vyplývá, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Prostředkem ochrany osobních údajů je právě anonymizace.

Za osobní údaj se na základě čl. 4 odst. 1 GDPR považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Přestože se ve své žádosti označujete jako „privilegovaný žadatel“, v trestních řízeních evidovaných pod č. j. … a č. j. …, ze kterých požadujete dané dokumenty, nevystupujete v žádném procesním postavení. Pro oslovený povinný subjekt ve vztahu k těmto dvěma řízením tak nejste v postavení „privilegovaného“ žadatele. Jako na privilegovaného žadatele lze na Vás nahlížet pouze v případě trestního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci pod sp. zn. … proti Vaší osobě, na něž sám odkazujete. Oslovený povinný subjekt při vyřizování žádosti vycházel z toho, že Vámi požadované dokumenty jsou součástí tohoto spisového materiálu, avšak pouze v anonymizované podobě, a to s ohledem na osobní údaje, jež dané dokumenty obsahují.

Povinný subjekt by za jiných okolností (ve vztahu k jinému žadateli) přistoupil k mnohem většímu rozsahu anonymizace s ohledem na ust. § 8a odst. 1 InfZ, neboť požadované dokumenty obsahují kromě osobních údajů rovněž projevy osobní povahy (např. obsahy podaných vysvětlení) a další informace, které mohou zasáhnout do soukromí fyzické osoby (např. závěry znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, odvětví klinická psychologie), kdy i tyto informace podléhají ochraně dle tohoto ustanovení. Vzhledem k tomu, že v daném trestním řízení pod sp. zn. …, které se týkalo Vaší osoby, Vám svědčí právo nahlížet do spisu dle ust. § 65 odst. 1 trestního řádu, povinný subjekt přistoupil ke stejnému rozsahu anonymizace.

