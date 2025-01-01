Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k provozu vozidel na místní komunikaci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
žádá výše uvedený povinný subjekt o poskytnutí informace týkající se ulice ve městě Vratimov „ Na Příčnicí“.
… odkazují se na Vaší písemnost č.j. KRPT-… ze dne 23.ledna 2025.
V závěru své písemností, jako odpověď na můj dotaz dle zákona 106/1999 Sb. mimo jiné uvádíte, (že Policie vystupuje při stanovení místní úpravy „ pouze jako dotčený orgán dle ustanovení § 77 dost. 2 tak č. 361/2000 Sb, nikoli jako orgán, který rozhoduje).
…
poslední věty Vaší písemnosti, kterou jste mi zaslali, je, (Tato část spadá do působností dopravního inspektorátu Ostrava, městského ředitelství policie Ostrava a s ohledem na uvedené, byla tato část dokumentu postoupená uvedenému organizačnímu článku k vyřízení.)
K tomu směřují moje dvě otázky
Otázka č. 1:
Jak byl vyřízený dokument, který byl Vámi zaslán dotčenému oddělení městského ředitelství policie Ostrava? Požadují kopii dokumentu, který byl v této věcí zpracován.
Otázka č.2:
Je dle Policie ČR, jako odborného orgánu ve věcí provozu na místních komunikací, a to konkrétně na komunikací - Na Příčnicí, Vratimov provoz zabezpečen dle zákonných ustanovení zák. 13/1997 Sb. a následně prováděcí vyhlášky 104/1997 Sb s odkazem na normy ČSN 736110, nebo ČSN 736210 ?
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme posoudili v souladu s InfZ a nejprve sdělujeme, že v režimu InfZ jsou podle jeho ust. § 3 odst. 3 poskytovány informace, které jsou určitým způsobem zaznamenané. Podle ust. § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká mj. dotazů na názory a vytváření nových informací.
V rozsahu zaznamenaných informací Vám pak k oběma bodům žádosti souhrnně sdělujeme následující.
Dokumentem pod č. j. KRPT-… jste byl mj. vyrozuměn, že část Vašeho dokumentu ze dne 16. 1. 2025 byla postoupena k vyřízení dopravnímu inspektorátu Ostrava Městského ředitelství policie Ostrava (dále jen „DI Ostrava“). Tato část byla ze strany DI Ostrava vyřízena dokumentem ze dne 12. 2. 2025 č. j. KRPT-... Z vyjádření DI Ostrava vyplývá, že Vám byl tento dokument označený jako „Sdělení k dopravní situaci na ulici Na Příčnici Vratimov“ odeslán dne 12. 2. 2025 na e-mail: … . V rozsahu zaznamenaných informací se tak jako odpověď na Vámi uváděné dotazy odkazujeme na tento dokument, který Vám současně poskytujeme.