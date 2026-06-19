Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k protokolu o dopravní nehodě
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„… na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádám o poskytnutí kopie protokolu, který byl sepsán dopravní policií v souvislosti s níže popsanou nehodou, při které došlo k srážce s divokou zvěří v oblasti Horních Bludovic na silnici 4731 dne 19.6.2026 Hlášení na tísňovou linku proběhlo v 1:36 ráno Policie na místo nepřijela, ale byl sepsán záznam po telefonu a nemám jeho kopii. Žádám, aby byla kopie dokumentu zaslána elektronicky na email …
Účastník nehody: …
Datum a čas nehody …
Místo nehody: Komunikace směr ze Sedliště na Horní Bludovice , na silnici 4731 před Horními Bludovicemi
Vozidlo: Audi A7, Tmavě modrá, SPZ: …
Popis nehody: Při průjezdu komunikací rychlostí přibližně 45 km/h mi z pravé strany vozovky, z vysoké trávy, náhle vběhla do jízdní dráhy velká srna. Střetu již nebylo možné zabránit a došlo ke kontaktu vozidla se zvěří. Po střetu jsem zastavil přibližně 100 metrů od místa události a neprodleně kontaktoval linku 158 Policie České republiky. Nebyl jsem schopen ověřit, zda zvěř z místa odešla.
Při střetu došlo k poškození vozidla, konkrétně [ kapota, přední nárazník, pravé přední světlo, Elektronický modul v předním nárazníku, krytka ostřikovačů světel, přední maska]
V příloze zasílám fotografie Vozidla
Žádám, aby v kopii tohoto protokolu zůstaly všechny mé osobní údaje v plném znění, bez jakékoliv anonymizace. Ostatní osobní údaje uvedené v protokolu, například údaje o jiných účastnících, by měly být anonymizovány.
Kopii prosím zašlete elektronicky do mé datové schránky“
Odpověď:
Povinný subjekt Vaši žádost posoudil dle InfZ a jako odpověď Vám poskytuje dokument „Potvrzení o oznámení střetu se zvěří“ ze dne 22. 6. 2026 č. j. …, vydaný dopravním inspektorátem Karviná územního odboru Karviná krajského ředitelství.
Zároveň uvádíme, že o potvrzení o oznámení dopravní nehody způsobené střetem se zvěří lze požádat policii bez výslovného odkazu na InfZ. Podrobný postup včetně vzoru žádosti je k dispozici na oficiálním webu Policie ČR, na stránkách https://policie.gov.cz/clanek/srazka-se-zveri-jak-postupovat-pri-srazce-se-zveri.aspx.