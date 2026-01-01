Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k příkazu na místě
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ
Žádost zněla:
„…
Žádost podávám dle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen „InfZ)
Podle InfZ žádám o poskytnutí záznamu přestupku (fotografii z rychloměru) ve vztahu k přestupku z 12. 12. 2025 – dle bloku na pokutu na místě nezaplacenou č. …, série VA/2025
...“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili podle InfZ a sdělujeme následující.
V příloze Vám poskytujeme požadovaný dokument „Záznam o přestupku“ obsahující fotografie pořízené v souvislosti s přestupkem ze dne 12. 12. 2025, k němuž byl vydán příkazový blok na pokutu na místě nezaplacenou č. …, série VA/2025.
Dokument je poskytován v anonymizované podobě, a to z důvodu ochrany osobních údajů podle ust. § 8a odst. 1 InfZ. Podle tohoto ustanovení lze informace týkající se osobních údajů poskytnout pouze v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
Z Vaší žádosti nevyplývá, že byste byl osobou, jíž se anonymizované údaje týkají, ani že byste byl oprávněn jednat jejím jménem. K žádosti nebyla přiložena plná moc udělená touto osobou. Povinný subjekt současně nedisponuje souhlasem dotčené osoby s poskytnutím jejích osobních údajů.
Povinný subjekt proto v poskytnutém dokumentu anonymizoval registrační značky vozidel ve smyslu ust. 8a odst. 1 InfZ. Dle ust. § 15 odst. 3 InfZ se v případě poskytnutí dokumentu z něhož byly vyloučeny osobní údaje nevydává rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti.