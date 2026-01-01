Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k přestupku
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„podáním učiněným datovou schránkou chci požádat o poskytnutí informací k dopravnímu přestupku, který byl spáchán dne 2. 12. 2025 okolo … hodin v katastru Frýdku-Místku na dálnici D 48 v 43,5 km, tedy o oznámení přestupku, úřední záznam a fotodokumentaci přestupku.“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a nejprve sdělujeme, že povinný subjekt poskytne pouze takové informace, které existují, a kterými disponuje. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči.
V rozsahu zaznamenaných informací Vám poskytujeme požadované dokumenty evidované u dálničního oddělení Frýdek-Místek odboru služby dopravní policie krajského ředitelství. Jedná se o dokument označený jako „Úřední záznam“ ze dne 2. 12. 2025 č. j. …, a dokument označený jako „Oznámení přestupku“ ze dne 2. 12. 2025 č. j. … .
Z vyjádření policejního orgánu dálničního oddělení Frýdek-Místek odboru služby dopravní policie krajského ředitelství vyplývá, že v rámci dokumentace přestupkového jednání nebyla pořízena žádná fotodokumentace, proto takovou nelze ani poskytnout, neboť v dané věci neexistuje ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ. Přestupkové jednání bylo dokumentováno na osobní kameru policisty, přičemž tyto záznamy (videosoubory) byly přeneseny na CD nosič, který byl postoupen spolu se spisovým materiálem Magistrátu města Frýdek-Místek. Povinný subjekt tak již těmito záznamy (videosoubory) nedisponuje.
Výše uvedené dokumenty poskytujeme v nezbytné anonymizované podobě, a to s ohledem na ochranu osobních údajů. Povinný subjekt podotýká, že dle ust. § 15 odst. 3 InfZ není zapotřebí vydat rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti, pokud jsou anonymizovány osobní údaje.
Z ust. § 8a odst. 1 InfZ vyplývá, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Prostředkem ochrany osobních údajů je právě anonymizace.
Za osobní údaj se na základě čl. 4 odst. 1 GDPR považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Pojem „osobní údaj“ tedy označuje nejen „prosté“ identifikační údaje např. jméno, příjmení, datum narození či registrační značku vozidla, ale rovněž informace dotýkající se soukromého života jednotlivce v úzkém slova smyslu a dále také informace o jakémkoli druhu činnosti, kterou se jednotlivec zabývá, proto byl anonymizován i vlastník a provozovatel vozidla.
Anonymizace byla provedena z důvodu, že se věc netýká přímo Vaší osoby, a z žádosti ani nevyplývá, že byste zastupoval třetí osobu, jejíž údaje jsou anonymizovány. K žádosti nebyla přiložena žádná plná moc, kterou by Vám třetí osoba udělila. Zároveň povinný subjekt nedisponuje souhlasem dotčené osoby (jejíž osobní údaje jsou anonymizovány) s poskytnutím těchto údajů. Povinný subjekt tak musel přistoupit k minimální, avšak nezbytné anonymizaci ve smyslu ust. 8a odst. 1 InfZ ve spojení s ust. § 15 odst. 3 InfZ.