Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k předsudečnému násilí
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ
Žádost zněla:
„… žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
…
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ID skutku
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Číslo jednací KŘP Moravskoslezského kraje/ původního KŘP
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Datum postoupení věci
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5645498
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…
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-
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5737387
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…
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10.6.2025
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5801364
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…
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29.1.2025
V případě těchto incidentů si Vás dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací:
1. Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku (ve všech fázích trestního řízení) a či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů?
2. Na základě jakých informací byla prověřována předsudečná pohnutka? Pokud se jedná o verbální, psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění.
3. O co v daném činu šlo? (prosím stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“)
4. Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel (počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, opakovaně trestaná osoba)
5. Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačovala oběť (počet, pohlaví, věk, státní příslušnost)
6. Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?
7. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a spisovou značku státního zastupitelství
8. Současně žádáme o zaslání anonymizovaného opisu usnesení o zahájení trestního stíhání, pokud bylo ve věci vydáno. Pokud byla věc v přípravném řízení odložena, žádáme o zaslání anonymizovaného opisu usnesení o odložení věci
… se dlouhodobě zabývá postavením obětí trestných činů v českém právním prostředí. V rámci monitoringu a analýzy předsudečných incidentů, je pro nás zásadní, mít o incidentech potřebné informace, jelikož je dále statisticky zpracováváme a analyzujeme do výročních a kvartálních zpráv. Tyto zprávy mapují trendy v předsudečném násilí, čímž nám pomáhají lépe edukovat širší společnost i odborníky. Na základě toho dokážeme lépe zacílit pomoc obětem trestných činů.
Vámi poskytnuté informace budou využity k vypracování výroční zprávy o stavu předsudečného násilí v ČR a monitorovací zprávy pro Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.
…“
Odpověď:
Povinný subjekt Vaši žádost posoudil v souladu s InfZ a uvádí, že poskytne takové informace, které existují a jsou dostupné. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Povinný subjekt podle ust. § 2 odst. 4 InfZ nemá povinnost mimo jiné vytvářet nové informace.
V rozsahu zaznamenaných informací tak k jednotlivým událostem uvádíme následující.
K č. j. …
Ad. 1
V rámci celého řízení bylo jednání kvalifikováno jako přečin podněcování k trestnému činu podle ust. § 364 trestního zákoníku. Ke změně právní kvalifikace v průběhu trestního řízení nedošlo.
Ad. 2, 3
Nenávistná pohnutka byla prověřována na základě písemného příspěvku na sociální síti. Mělo jít o reakci na údajný útok občanů Ukrajiny na území ČR vůči osobám romského etnika. V dalším odkazujeme na dokument ze dne 22. 4. 2024, č. j. …, poskytnutý v anonymizované podobě.
Ad. 4
Pachatel je muž ve věku 24 let, státní příslušnosti České republiky, netrestán.
Ad. 5
Poškozen veřejný zájem.
Ad. 6, 7
Trestní řízení bylo ze strany policejního orgánu ukončeno dne 16. 7. 2024 předložením návrhu na podání obžaloby dle ust. § 166 odst. 3 trestního řádu Okresnímu státnímu zastupitelství v Karviné, sp. zn. … .
Ad. 8
V příloze poskytujeme požadovaný anonymizovaný dokument usnesení o zahájení trestního stíhání dle ust. § 160 odst. 1 trestního řádu ze dne 22. 4. 2024, č. j. … .
K č. j. … uvádíme, že ve věci nadále probíhá trestní řízení. Poskytování informací k tomuto trestnímu řízení si vyhradilo Okresní státní zastupitelství ve Frýdku-Místku, sp. zn. … .
K č. j. …:
Ad. 1
V rámci celého řízení bylo jednání kvalifikováno jako přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle ust. § 356 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku a přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia dle ust. § 405 trestního zákoníku. Ke změně právní kvalifikace v průběhu trestního řízení nedošlo.
Ad. 2, 3
Nenávistná pohnutka byla prověřována na základě oznámení občana o projevech zveřejněných v síti internet na veřejném webovém portálu. V dalším odkazujeme na dokument ze dne 6. 6. 2025, č. j. …, poskytnutý v anonymizované podobě.
Ad. 4
Pachatel je muž ve věku 38 let, státní příslušnosti České republiky, v minulosti trestán bez vztahu k incidentům předsudečného násilí.
Ad. 5
Poškozen veřejný zájem.
Ad. 6, 7
Trestní řízení bylo ze strany policejního orgánu ukončeno dne 16. 9. 2025 předložením návrhu na podání obžaloby dle ust. § 166 odst. 3 trestního řádu Okresnímu státnímu zastupitelství v Novém Jičíně, sp. zn. … .
Ad. 8
V příloze poskytujeme požadovaný anonymizovaný dokument usnesení o zahájení trestního stíhání dle ust. § 160 odst. 1 trestního řádu ze dne 6. 6. 2025, č. j. … .
Anonymizace poskytnutých dokumentů byla provedena s ohledem na zákonnou výluku uvedenou v ust. § 8a odst. 1 InfZ, která stanoví, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovými právními předpisy jsou především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a ust. § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Poskytnuté dokumenty obsahují množství osobních údajů a také informace, jejichž poskytnutí by mohlo zasáhnout do soukromí fyzických osob.
Ochrana osobnosti člověka, včetně ochrany soukromí je pak zakotvena především v občanském zákoníku. Podle ust. § 81 odst. 2 ochrany požívají ochrany mimo jiné jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Problematiku soukromí osoby rovněž upravuje ust. § 86 občanského zákoníku, kde je zejména stanoveno, že nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod.
Prostředkem ochrany osobních údajů, projevů osobní povahy a soukromí jakožto součásti ochrany osobnosti je právě Vámi požadovaná anonymizace.
Povinný subjekt při anonymizaci rovněž přihlédl k zákonné výluce uvedené v ust. § 11 odst. 6 písm. a) InfZ, podle níž se mimo jiné neposkytují informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení, pokud by jejich poskytnutí mohlo ohrozit práva třetích osob. Z tohoto důvodu byly anonymizovány vybrané údaje týkající se právnických osob.
K výše uvedenému je nutno uvést, že při posouzení rozsahu poskytnutých informací bylo přihlédnuto ke konkrétnímu žadateli a předmětu Vaší činnosti (nezisková organizace komplexně a dlouhodobě se zabývající tématem předsudečného násilí).