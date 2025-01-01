Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k podanému oznámení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
prosím o sdělení bližších informací, které se týkají „Oznámení o porušení věci dotýkajícího se spoluautorství v publikaci … v rozporu se zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících správem autorským a o změně některých zákonů“ dle informačního zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Nebyl mně sdělen důvod, proč byla předmětná věc vrácena k projednání přestupku na Magistrát města Opavy.
Při výslechu u …, jsem sdělil, že by bylo potřeba vypracování znaleckého posudku (viz 5. strana, otázka č. 10 úředního záznamu o podaném vysvětlení). Toto nebylo učiněno. Z tohoto rozhodnutí nechápu, z čeho byl učiněn závěrečný verdikt.
…“
Odpověď:
Ačkoliv Vaše žádost směřuje k rukám vedoucího oddělení hospodářské kriminality Opava územního odboru Opava krajského ředitelství (dále jen „OHK Opava“) k věci vedené ve spisu č. j. …, žádosti o informace dle InfZ obecně v rámci krajského ředitelství vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a nejprve je nutné uvést, že v režimu InfZ jsou podle jeho ust. § 3 odst. 3 poskytovány informace, které jsou určitým způsobem zaznamenané. Podle ust. § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká mj. vytváření nových informací.
V rozsahu zaznamenaných informací Vám poskytujeme dokument „Odevzdání věci k projednání přestupku“ ze dne … č. j. …, jehož odůvodnění obsahuje Vámi požadované bližší informace, tj. závěr policejního orgánu, na základě kterého byla věc podle ust. § 159a odst. 1 písm. a) trestního řádu odevzdána příslušnému orgánu k projednání přestupku, včetně informací vztahující se k případné škodě.
Při poskytnutí výše uvedeného dokumentu bylo přihlédnuto k tomu, že Vám jako žadateli je většina skutečností známa, neboť informace uvedené v dokumentu vyplývají jednak z Vašeho oznámení, na základě kterého byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci, rovněž vyplývají z Vašeho podaného vysvětlení dle ust. § 158 odst. 6 trestního řádu, a také z Vámi doložené emailové komunikace poskytnuté policejnímu orgánu. Navíc Vám bylo v rámci vedeného trestního řízení předáno poučení respektive základní informace pro oběť trestného činu podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a změně některých zákonů, z čehož vyplývá, že jste byl v rámci tohoto trestní řízení označen a poučen jako oběť. Podle tohoto zákona má taková osoba v zákonem stanoveném rozsahu právo na přístup k informacím, mimo jiné i na informaci o stavu trestního řízení. Dále má právo na pravomocné rozhodnutí, kterým se trestní řízení končí. V tomto případě se sice nejednalo o rozhodnutí ve formálním slova smyslu, nicméně se jednalo o jiný způsob vyřízení věci. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vám tak tento dokument lze poskytnout.
V rámci poskytnutého dokumentu byly anonymizovány některé osobní údaje ve smyslu § 8a odst. 1 InfZ, ve kterém je zakotveno, že „informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu“. Takovým právním předpisem je v souvislosti s (minulým) prověřováním především zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“). Zákon o zpracování osobních údajů s ohledem na hlavu III části první speciálně neumožňuje při požadavcích žadatelů osobní údaje požadované podle InfZ poskytovat. Byť Vám jsou osoby uvedené v poskytovaném dokumentu známy, je potřeba chránit některé osobní údaje, které byly získány činností spravujícího orgánu. Z toho důvodů byly v dokumentu anonymizovány osobní údaje v rozsahu datum narození, bydliště, telefonní číslo třetí osoby.
Podle ust. § 15 odst. 3 InfZ není zapotřebí vydat rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti, pokud jsou anonymizovány osobní údaje.