Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k oznámení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„Tímto podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí informací vztahujících se k mému oznámení ze dne 19. 12. 2024, které jsem učinil pro podání vysvětlení u Policie ČR, obvodní oddělení Jablonec nad Nisou, pod č. j. … .
Z vyrozumění Policie ČR, č. j. …, vyplývá, že uvedený případ měl být postoupen ke společnému řízení policejnímu orgánu Policie ČR, obvodní oddělení Brušperk, Policejní 195, 739 44 Brušperk.
Žádám o poskytnutí následujících informací:
1. zda bylo moje oznámení skutečně postoupeno policejnímu orgánu Policie ČR, obvodní oddělení Brušperk,
2. kdy k tomuto postoupení došlo,
3. pod jakou spisovou značkou, číslem jednacím nebo evidenčním číslem je věc vedena,
4. v jaké fázi se vyřizování věci aktuálně nachází,
5. zda již bylo ve věci rozhodnuto nebo jinak ukončeno její vyřízení,
6. pokud ano, jakým způsobem byla věc vyřízena,
7. pokud věc dosud skončena nebyla, který konkrétní útvar Policie ČR ji nyní vyřizuje.
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a ke všem bodům žádosti souhrnně sdělujeme následující.
Vámi uváděné oznámení ze dne 19. 12. 2024 evidované původně ve spisu č. j. … bylo nejprve postoupeno ke společnému řízení na 2. oddělení obecné kriminality územního odboru Bruntál krajského ředitelství k č. j. … . Spisový materiál č. j. …, včetně Vašeho oznámení, byl následně postoupen dne 15. 10. 2025 obvodnímu oddělení Brušperk územního odboru Frýdek-Místek krajského ředitelství. Věc byla poté vedena pod č. j. … . Prověřování ve věci bylo ukončeno dne 16. 3. 2026 vydáním usnesení o odložení věci dle ust. § 159a odst. 5 trestního řádu, které Vám bylo zasláno.