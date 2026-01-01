Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k měření rychlosti
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se měření nejvyšší dovolené rychlosti vozidel na konkrétním místě:
Odpovědi prosím pro přehlednost pod otázky. Děkuji.
- kolikrát měřila rychlost Policie ČR na "točně autobusů v Šilheřovicích" v období 1. 1. 2020 - 6. 5. 2026?
- ve které konkrétní dny a hodiny tato měření proběhla?
- jak dlouho tato měření cca trvala?
- kolik bylo kvůli překročení rychlosti zastaveno automobilů v jednotlivých dnech?
- v jakém směru bylo na "točně" měřeno?
- kolikrát měřila rychlost Policie ČR na jiných místech v Šilheřovicích v období 1. 1. 2020 - 6. 5. 2026?
- ve které konkrétní dny a hodiny tato měření na jiných místech v obci Šilheřovice proběhla a kde konkrétně se měřilo?
- jaký dosah v metrech má měřící zařízení, kterým aktuálně disponujete?
- která konkrétní místa k měření v obci Šilheřovice máte jako Policie ČR povolena?
- má čerstvě instalovaný ukazatel rychlosti vozidla (blikač) na ulici Dolní i nějaký záznam (sběr dat - den/čas/rychlost/), který lze po čase z ukazatele stáhnout a prokázat tak, že se v daném úseku mnohdy enormně překračuje nejvyšší povolená rychlost (i když je jen dvouciferný což by asi rekordmany stejně nezaznamenalo)???
- je možné Vámi zažádat o zapůjčení měřícího zařízení (týdenní měření v jednom, týdenní měření v opačném směru - se sběrem dat), aby se mohla řádně a objektivně vyhodnotit neakceptovatelná obousměrná situace s vysokým překračováním rychlosti na samém konci ulice Dolní v Šilheřovicích (řekněme ideálně v místě Dolní 167, Dolní 476), na kterou při týdenních kontrolních měřeních v obci Šilheřovice probíhajících na třech místech bylo zapomenuto (přitom tady je situace s překračováním rychlosti v obci nejhorší!!!)???
- proč nebylo rozhodnuto o týdenním měření na výjezdu z obce Šilheřovice směrem na Polsko už před rokem (když druhý konec obce měřen byl) a místo toho jste nesmyslně měřili na Dolní 144, kde je z jednoho směru mírná zatáčka, ke všemu s nepřehledným výjezdem od "Krušovic" a zůžením silnice v podobě mostku se zábradlím a z druhé strany jízdy jsou "esíčka kolem bývalého statku", kde jaksi rychle jet nejde?
- co je možné udělat pro to, aby se obousměrně neakceptovatelné enormní překračování rychlosti na samém konci ulice Dolní efektivně a ke klidu a spokojenosti všech vyřešilo?
- jaká jsou efektivní řešení?
Úsekovka: Ricka - Točna Šilheřovice??? Zpomalovací semafory (jako v Markvartovicích či Děhylově): Ricka - Točna Šilheřovice???
Za mě nic jiného než výše uvedené nepomůže!!!
…“
Odpověď:
Povinný subjekt Vaši žádost posoudil dle InfZ a sděluje, že podle ust. § 3 odst. 3 lze poskytovat pouze informace, které existují a jsou zaznamenány na jakémkoliv nosiči. Podle ust. § 2 odst. 4 InfZ povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu Ve Vámi uváděné lokalitě vykonávají organizační články územního odboru Opava krajského ředitelství (dále jen ÚO Opava“), a to dopravní inspektorát Opava (dále jen „DI Opava“), a obvodní oddělení Hlučín (dále jen „OOP Hlučín“).
Vaše jednotlivé dotazy byly pro přehlednost označeny body č. 1 až 14.
V rozsahu zaznamenaných informací uvádíme následující sdělení k položeným otázkám (dle první -citované žádosti), a to k některým souhrnně.
K bodu č. 1 ve znění:
„kolikrát měřila rychlost Policie ČR na "točně autobusů v Šilheřovicích" v období 1. 1. 2020 - 6. 5. 2026?“
povinný subjekt uvádí, že dle vyjádření kanceláře ředitele ÚO Opava organizační články ÚO Opava neprovádí měření rychlosti na "točně autobusů v Šilheřovicích" (dále jen „točna“). Dle tohoto vyjádření zde hlídky pouze zastavují vozidla, u nichž bylo překročení rychlosti zjištěno na jiném úseku pozemní komunikace.
K bodům č. 2 až 5 ve znění:
„ve které konkrétní dny a hodiny tato měření proběhla?“
„jak dlouho tato měření cca trvala?“
„kolik bylo kvůli překročení rychlosti zastaveno automobilů v jednotlivých dnech?“
„v jakém směru bylo na "točně" měřeno?“
povinný subjekt uvádí, že požadované informace nelze poskytnout. Dotazy se vztahují k měření rychlosti přímo na točně, které se dle výše uvedeného (k bodu 1.) neprovádělo. Povinný subjekt tedy těmito informacemi nedisponuje.
K bodu č. 6 ve znění:
„kolikrát měřila rychlost Policie ČR na jiných místech v Šilheřovicích v období 1. 1. 2020 - 6. 5. 2026?
povinný subjekt uvádí, že Policie ČR nevede evidenci počtu jednotlivých realizovaných měření rychlosti, přičemž nemá povinnost vést takovouto evidenci. Evidovány jsou případy zjištěného protiprávního jednání, tedy překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Na základě dostupných záznamů lze uvést, že v uvedeném období proběhlo na území obce Šilheřovice měření rychlosti minimálně v osmi případech.
K bodu č. 7 ve znění:
„ve které konkrétní dny a hodiny tato měření na jiných místech v obci Šilheřovice proběhla a kde konkrétně se měřilo?
povinný subjekt na základě zaznamenaných informací uvádí, že měření rychlosti proběhlo minimálně v těchto dnech:
- 5. 10. 2022, 6. 10. 2025, 19. 6. 2025, 31. 7. 2025, 27. 2. 2026, 13. 3. 2026, 30. 3. 2026, 28. 4. 2026, přičemž nedisponujeme přesným časovým úsekem jednotlivých měření. Povinný subjekt rovněž nevede evidenci směru měření, ani konkrétního místa měření. Evidována jsou pouze místa uložení pokut, a to ulice Dolní, Střední a Horní.
K bodu č. 8 ve znění:
„jaký dosah v metrech má měřící zařízení, kterým aktuálně disponujete?“
povinný subjekt uvádí, že organizační články ÚO Opava, které vykonávají dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu v Šilheřovicích, aktuálně disponují třemi měřícími zařízeními s různým dosahem u jednotlivých přístrojů. U jednoho zařízení je dosah až 1200 m, u druhého zařízení je dosah až 200, a u třetího zařízení je dosah až 60 m.
K bodu č. 9 ve znění:
„která konkrétní místa k měření v obci Šilheřovice máte jako Policie ČR povolena?“
povinný subjekt uvádí, že Policie ČR neprovádí měření rychlosti na základě žádného „povolení“. Toto omezení se vztahuje pouze na obecní (městskou) policii. Dle § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů „Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií“.
K bodu č. 10 ve znění:
„má čerstvě instalovaný ukazatel rychlosti vozidla (blikač) na ulici Dolní i nějaký záznam (sběr dat - den/ čas/rychlost/), který lze po čase z ukazatele stáhnout a prokázat tak, že se v daném úseku mnohdy enormně překračuje nejvyšší povolená rychlost (i když je jen dvouciferný což by asi rekordmany stejně nezaznamenalo)??“
povinný subjekt uvádí, že požadovanou informací nedisponuje, neboť není vlastníkem ani provozovatelem uvedeného zařízení.
K bodům č. 11 až 14 ve znění:
„je možné Vámi zažádat o zapůjčení měřícího zařízení (týdenní měření v jednom, týdenní měření v opačném směru - se sběrem dat), aby se mohla řádně a objektivně vyhodnotit neakceptovatelná obousměrná situace s vysokým překračováním rychlosti na samém konci ulice Dolní v Šilheřovicích (řekněme ideálně v místě Dolní 167, Dolní 476), na kterou při týdenních kontrolních měřeních v obci Šilheřovice probíhajících na třech místech bylo zapomenuto (přitom tady je situace s překračováním rychlosti v obci nejhorší!!!)???“
„proč nebylo rozhodnuto o týdenním měření na výjezdu z obce Šilheřovice směrem na Polsko už před rokem (když druhý konec obce měřen byl) a místo toho jste nesmyslně měřili na Dolní 144, kde je z jednoho směru mírná zatáčka, ke všemu s nepřehledným výjezdem od "Krušovic" a zúžením silnice v podobě mostku se zábradlím a z druhé strany jízdy jsou "esíčka kolem bývalého statku", kde jaksi rychle jet nejde?“
„co je možné udělat pro to, aby se obousměrně neakceptovatelné enormní překračování rychlosti na samém konci ulice Dolní efektivně a ke klidu a spokojenosti všech vyřešilo?“
„jaká jsou efektivní řešení?
Úsekovka: Ricka - Točna Šilheřovice??? Zpomalovací semafory (jako v Markvartovicích či Děhylově): Ricka -Točna Šilheřovice???“
povinný subjekt uvádí, že nemá takové informace zaznamenané ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ, přičemž ani nemá povinnost jimi disponovat. Tyto dotazy směřují k možnosti zapůjčení zařízení, důvodům rozhodování, hodnocení dopravní situace a návrhům řešení. Jedná se tedy o dotazy na názory nebo na vytvoření nových informací, které povinný subjekt podle ust. § 2 odst. 4 InfZ není povinen poskytovat. Jinými slovy, InfZ není vhodným nástrojem pro získání takovýchto informací.