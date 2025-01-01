Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k manipulaci s MT
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto, jako příslušný povinný subjekt, žádám o poskytnutí následujících informací :
1) a) Jaké konkrétní manipulace či jiné úkony byly, a to v době od odnětí věci policejním orgánem do chvíle přijetí této žádosti povinným subjektem, policejním orgánem učiněny, provedeny anebo vykonány s věcí (mobilním telefonem zn. Redmi A3 – černý, dotykový, ser.č. …, model …, IMEI …, IMEI …, android v 15) odňatou dne … mé osobě policejním orgánem ?
2) b) Které osoby, kde, kdy přesně a za jakým konkrétním účelem učinily, provedly anebo vykonaly jakékoliv manipulace či jiné úkony s věcí (mobilním telefonem zn. Redmi A3 – černý, dotykový, ser.č. …, model …, IMEI …, IMEI …, android v 15) odňatou dne … mé osobě policejním orgánem ?
3) c) Kterými osobami, kde, kdy přesně, v jakém rozsahu a za jakým konkrétním účelem byly učiněny, provedeny anebo vykonány náhledy či jiné intervence do interní paměti telefonu (mobilním telefonem zn. Redmi A3 – černý, dotykový, ser.č. …, model …, IMEI …, IMEI …, android v 15) odňatou dne … mé osobě policejním orgánem ?
Informace požadované v bodě a) této žádosti požaduji poskytnout přímou formou, tzn. soupisem všech manipulací a úkonů s předmětným mobilním telefonem (zn. Redmi A3 – černý, dotykový, ser.č. …, model …, IMEI …, IMEI …, android v 15) odňatou dne … mé osobě policejním orgánem.
Informace požadované v bodě b) této žádosti požaduji poskytnout přímou formou, tzn. soupisem osob (identifikovatelných jejich jménem a příjmením, pracovním zařazením a osobním evidenčním číslem příslušníka bezpečnostního sboru), soupisem míst (identifikovatelných jejich přesným a nezaměnitelným popisem), soupisem časových údajů (určených běžně používanými symboly pro uvedení dat a hodin) a soupisem důvodů (specifikovaných zcela jasným, srozumitelným a nezpochybnitelný způsobem) směřujících k učinění, provedení anebo vykonání jakýchkoliv manipulací či jiných úkonů s věcí (mobilním telefonem zn. Redmi A3 – černý, dotykový, ser.č. …, model …, IMEI …, IMEI …, android v 15) odňatou dne … mé osobě policejním orgánem.
Informace požadované v bodě c) této žádosti požaduji poskytnout přímou formou, tzn. soupisem osob (identifikovatelných jejich jménem a příjmením, pracovním zařazením a osobním evidenčním číslem příslušníka bezpečnostního sboru), soupisem míst (identifikovatelných jejich přesným a nezaměnitelným popisem), soupisem časových údajů (určených běžně používanými symboly pro uvedení dat a hodin), soupisem rozsahu (specifikovaným zcela jasným, srozumitelným a nezpochybnitelný způsobem) a soupisem důvodů (specifikovaných zcela jasným, srozumitelným a nezpochybnitelný způsobem) směřujících k učinění, provedení anebo vykonání jakýchkoliv náhledů či jiných intervencí do interní paměti telefonu (mobilním telefonem zn. Redmi A3 – černý, dotykový, ser.č. …, model …, IMEI …, IMEI …, android v 15) odňatou dne … mé osobě policejním orgánem.
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a nejprve uvádíme, že obsahově zcela totožnou žádost od Vás obdrželo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje (dále jen „krajské ředitelství“) již dne ..., přičemž tato byla zaevidována pod č. j. KRPT-.... V rámci vyřizování této žádosti ze dne ... Vám byla poskytnuta odpověď a to dokumentem ze dne ... evidovaným pod č. j. KRPT-.... Tento dokument s odpovědí Vám byl dne ... odeslán prostřednictvím České pošty, s. p., přičemž zásilka Vám byla doručena vložením do schránky dne ..., neboť jste si tuto na výzvu ve stanoveném termínu nevyzvedl.
V dokumentu (odpovědi) ze dne ... č. j. KRPT... Vám byly poskytnuty požadované informace týkající se Vámi uváděného mobilního telefonu (dále jen „MT“), a to až ke dni ....
Jelikož Vámi nově podaná žádost byla přijata dne ..., byl OKTE osloven k doplnění informací za dobu od .... Z vyjádření OKTE ze dne ... vyplývá, že ode dne ...., kdy byl MT uložen do skladu pro ukládání stop, tento MT nikdo nezapínal a nijak nezasahoval do interní paměti.
Ve věci manipulace s MT tak od poslední odpovědi nenastala žádná nová skutečnost.