Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k finančním darům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„Žádost o poskytnutí informace
dle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
…
1. Žádám o vyčíslení poskytnutí dotací a jiných finančních darů PČR za období 2015 až 2025 a to položkově včetně účelu finančního výdaje, které byly poskytnuty městy a obcemi Moravskoslezského kraje (které složce PČR) a kdo o něj za PČR žádal. Jednotlivě podle obcí, prosím.“
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a sdělujeme následující.
Informace byly zjišťovány u odboru rozpočtu a účetnictví krajského ředitelství (dále jen „ORÚ“). Z vyjádření tohoto odboru vyplývá, že našemu krajskému ředitelství za Vámi požadované období od 1. 1. 2015 do dne přijetí Vaší žádosti tedy do 17. 11. 2025 nebyly poskytnuty žádné dotace. Jednotlivé finanční dary poskytnuté krajskému ředitelství od územně samosprávných celků za dané období uvádíme níže.
K dotazu „kdo o něj za PČR žádal“, pak povinný subjekt uvádí, že v případech, kdy žádost vzešla ze strany krajského ředitelství (jakožto smluvní strany), je toto rovněž uvedeno níže u konkrétních finančních darů. U zbývajících poskytnutých finančních darů se pro povinný subjekt jedná o nezaznamenanou informaci.
Povinný subjekt poskytne informace, jen pokud existují a jsou dostupné. Dle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Podle ust. § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká mimo jiné vytváření nových informací.
Z vyjádření ORÚ dále vyplývá, že darovací smlouvy uzavřené před rokem 2019 již byly skartovány. Ve vztahu k finančním darům poskytnutým krajskému ředitelství v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018 Vám tak požadované informace nelze sdělit, neboť těmito povinný subjekt již nedisponuje, resp. se pro něj jedná o nezaznamenané informace.
S ohledem na výše uvedené Vám lze poskytnout následující zaznamenané informace.
V roce 2019 poskytly finanční dar tyto subjekty:
Moravskoslezský kraj ve výši … Kč na základě žádosti krajského ředitelství, na pořízení technického vybavení a výstroje pro specializované organizační články, na podporu vzdělávání specializovaných jednotek, na podporu činností realizovaných krajským ředitelstvím, k realizaci preventivních projektů a na podporu při zajištění akce „Den policie“,
Statutární město Ostrava ve výši … Kč na základě žádosti krajského ředitelství, na prevenci kriminality, zejména v oblasti primární prevence, kyberkriminality a domácího násilí.
V roce 2020 poskytly finanční dar tyto subjekty:
Moravskoslezský kraj ve výši … Kč na základě žádosti krajského ředitelství, k dovybavení speciálních jednotek pro zajištění jejich akceschopnosti pro případy vzniku mimořádných událostí a řízení bezpečnostních opatření, k pořízení technického a softwarového vybavení pro službu kriminální policie sloužící k vyšetřování a zefektivnění činností kriminalistických expertů např. k zajištění a porovnání stop, ukládání dat potřebných jako důkazní materiál, a na podporu při zajištění akce „Den policie“,
Statutární město Ostrava ve výši … Kč na základě žádosti krajského ředitelství, na prevenci kriminality, zejména v oblasti primární prevence, kyberkriminality a domácího násilí.
V roce 2021 poskytly finanční dar tyto subjekty:
Moravskoslezský kraj ve výši … Kč na základě žádosti krajského ředitelství, k dovybavení speciálních jednotek pro zajištění jejich akceschopnosti pro případy vzniku mimořádných událostí a řízení bezpečnostních opatření, k pořízení technického a softwarového vybavení pro službu kriminální policie sloužící k vyšetřování a zefektivnění činností kriminalistických expertů, na podporu pro zajištění činnosti kynologie, pátrací činnosti v terénu a dokumentace trestné činnosti, a na podporu při zajištění akce „Den policie“,
Statutární město Ostrava ve výši … Kč na základě žádosti krajského ředitelství, na prevenci kriminality,
Statutární město Opava ve výši … Kč, na podporu plnění úkolů Policie ČR, a to i spojených s řešením záležitostí týkajících se koronavirové pandemie.
V roce 2022 poskytly finanční dar tyto subjekty:
Moravskoslezský kraj ve výši … Kč na základě žádosti krajského ředitelství, k dovybavení speciálních jednotek pro zajištění jejich akceschopnosti pro případy vzniku mimořádných událostí a řízení bezpečnostních opatření, k pořízení technického a softwarového vybavení pro službu kriminální policie sloužící k vyšetřování a zefektivnění činností kriminalistických expertů, na podporu pro zajištění činnosti kynologie, pátrací činnosti v terénu a dokumentace trestné činnosti, a na podporu při zajištění akce „Den policie“,
Statutární město Ostrava ve výši … Kč na základě žádosti krajského ředitelství, na prevenci kriminality,
Statutární město Opava ve výši … Kč, na podporu plnění úkolů Policie ČR,
Sdružení obcí povodí Morávky, Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, Region Slezské brány, Sdružení měst a obcí Ondřejnice, Dobrovolný svazek obcí Olešná ve výši … Kč, k zakoupení přenosných vah a jejich provoz na území v působnosti územního odboru Frýdek – Místek krajského ředitelství,
Statutární město Frýdek-Místek ve výši … Kč k zakoupení přenosných vah a jejich provoz na území v působnosti územního odboru Frýdek – Místek krajského ředitelství.
V roce 2023 poskytly finanční dar tyto subjekty:
Moravskoslezský kraj ve výši … Kč na základě žádosti krajského ředitelství, na pořízení komunikační techniky k zajištění akceschopnosti a nákup vybavení pracovišť a výstroje pro výcvik a službu speciální pořádkové jednotky, zásahové jednotky, školního policejního střediska a kynologů, pořízení komunikační techniky k zajištění akceschopnosti, mobilních zařízení pro zkoumání a identifikaci chemických látek a hydraulického zařízení k otevírání dveří,
Statutární město Ostrava ve výši … Kč na základě žádosti krajského ředitelství, na prevenci kriminality,
Statutární město Opava ve výši … Kč, na podporu činnosti Policie ČR.
V roce 2024 poskytly finanční dar tyto subjekty:
Moravskoslezský kraj ve výši … Kč na základě žádosti krajského ředitelství, na pořízení zdravotnického materiálu pro účely činnosti prvosledových hlídek a speciálních složek zasahujících na místě činu, pořízení výstroje pro speciální složky, pořízení vozidel pro podporu akceschopnosti v mimořádných bezpečnostních situacích, na obnovu zařízení vozidla pro kamion tým, pořízení kyanoakrylátové komory k vyhodnocování stop, přístroje na detekci osob v budovách a kamionech, zařízení na zajišťování a analýzu mobilních telefonů, PC serveru pro vyhodnocování záznamu,
Statutární město Ostrava ve výši … Kč na základě žádosti krajského ředitelství, na prevenci kriminality,
Statutární město Ostrava ve výši … Kč na základě žádosti krajského ředitelství, na vybavení výslechové místnosti v Ostravě pro nezletilé děti, seniory, osoby se zdravotním znevýhodněním a oběti mravnostní kriminality,
Statutární město Opava ve výši … Kč, na podporu činnosti Policie ČR.
V roce 2025 (k datu přijetí Vaší žádosti) poskytly finanční dar tyto subjekty:
Moravskoslezský kraj ve výši … Kč na základě žádosti krajského ředitelství, na nákup vybavení a výstroje pro speciální složky, na výcvik dopravních policistů, podporu akceschopnosti v mimořádných bezpečnostních situacích, obnovu zařízení speciálního vozidla, pořízení vozidel do terénu a na podporu při zajištění akce "Den policie" a "Policista roku",
Moravskoslezský kraj ve výši … Kč na základě žádosti krajského ředitelství, na úhradu výdajů spojených se slavnostním otevřením expozice Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v Muzeu Policie České republiky v Praze s názvem "Krajská ředitelství policie v čase",
Statutární město Ostrava ve výši … Kč na základě žádosti krajského ředitelství, na prevenci kriminality,
Statutární město Ostrava ve výši … Kč na základě žádosti krajského ředitelství, na vybavení dvou služebních vozidel speciální vestavbou v zavazadlovém prostoru, interiéru a exteriéru vozidel,
Statutární město Frýdek-Místek ve výši … Kč, na plnění úkolů na území v působnosti územního odboru Frýdek – Místek krajského ředitelství,
Město Frýdlant nad Ostravicí ve výši … Kč, na pořízení prostředků ke zkvalitnění výkonu služby policistů,
Statutární město Třinec ve výši … Kč, na plnění úkolů na území v působnosti územního odboru Frýdek – Místek krajského ředitelství.