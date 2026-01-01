Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k dopravní situaci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – Žádost o odborné vyjádření k úpravě provozu na místní komunikaci – ulice U Sýpky (vjezd z ul. Vratimovská, za přejezdem tramvají), Ostrava – Kunčice
Vážení,
náš spolek …, jehož účelem je ochrana životního prostředí a veřejného zájmu (bezpečnost dopravy) v Kunčicích nad Ostravicí, se na Vás obrací se žádostí o posouzení dopravní situace.
V poslední době dochází k výraznému zneužití této úpravy vozidly, která nesplňují účel dopravní obsluhy, ale využívají komunikaci k tranzitní dopravě nebo odstavování vozidel. Pojem „dopravní obsluha“ je v tomto místě příliš široký. Stávající režim B12 (zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost převyšuje vyznačenou mez) s dodatkem „Mimo dopravní obsluhy“ považujeme za neefektivní. Navrhujeme změnu „Mimo zásobován“. Jsme obec pro bydlení a služby, nikoliv průmyslová zóna.
V úsecích bez chodníku jsou chodci, včetně zranitelných skupin (děti, senioři, nemocní), nuceni k pohybu přímo ve vozovce na místní komunikaci. Vzhledem k šířkovým parametrům komunikace je vjezd těžkých vozidel, která zneužívají vágní označení „mimo dopravní obsluhy“, kritickým bezpečnostním rizikem.
Žádáme o sdělení, zda z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Dopravní inspektorát s touto změnou souhlasí.“
Odpověď:
Vaši žádost jsme posoudili podle InfZ a nejprve sdělujeme, že ačkoliv tuto adresujete dopravnímu inspektorátu Ostrava Městského ředitelství policie Ostrava (dále jen „DI Ostrava“), žádosti o informace dle InfZ obecně v rámci krajského ředitelství vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.
Dále je nutno uvést, že v režimu InfZ jsou podle jeho ust. § 3 odst. 3 poskytovány informace, které jsou určitým způsobem zaznamenané, a to na jakémkoli nosiči. Povinnost poskytovat informace se, dle ust. § 2 odst. 4 InfZ, netýká mimo jiné dotazů na názory či vytváření nových informací.
Policie ČR, potažmo DI Ostrava, se k úpravám provozu na pozemních komunikacích vyjadřuje pouze jako dotčený orgán ve smyslu ust. § 77 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, nikoliv jako orgán, který jakkoliv rozhoduje, přičemž svá stanoviska vydává pouze na základě žádosti a dokumentace předložené příslušným správním orgánem. Z vyjádření DI Ostrava vyplývá, že ve věci dopravní situace ve Vámi uváděné lokalitě nebylo vydáno žádné stanovisko k předmětnému dopravnímu značení. Pro povinný subjekt se tak jedná o nezaznamenanou informaci, respektive o dotaz na názor ve smyslu výše uvedeného ust. § 2 odst. 4 InfZ.
Stejně tak by se jednalo o vytváření nové informace, resp. o vytváření názoru na Vámi uváděnou „Žádost o odborné vyjádření k úpravě provozu na místní komunikaci…“ nebo pokud žádáte „o sdělení, zda z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Dopravní inspektorát s touto změnou souhlasí.“. Jinými slovy, InfZ není vhodným prostředkem pro zjišťování takovýchto vyjádření či posouzení.
Se svou žádostí se však můžete obrátit na příslušný silniční správní úřad, který stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích a vydává rozhodnutí, což je v tomto případě odbor dopravy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.