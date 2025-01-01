Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k dopravní nehodě
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
žadatel dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádá o poskytnutí informace, a to zda došlo dne … v obci … či v nejbližším okolí k dopravní nehodě jejíž účastníkem bylo služební vozidlo Policie ČR, a pokud ano, tak: 1) zda k účasti služebního vozidla PČR na předmětné nehodě došlo v souvislosti s plněním služebních povinností PČR či nikoli, 2) zda v okamžiku vzniku nehody bylo či nebylo na policejním vozidle rozsvíceno zvláštní výstražné světla modré nebo modré a červené barvy, a pokud ano, tak zda oprávněně nebo svévolně, 3) zda předmětná nehoda je řádně – a tak tedy objektivně, spravedlivě, a bez protekcí či možností nadržování v rámci mechanismu „policie skrze tzv. OVK vyšetřuje sama sebe“ vyšetřována, a který orgán vyšetřování vede (vedl), 4) jaká je nehodou způsobená hmotná škoda na služebním vozidle PČR
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili dle InfZ a sdělujeme, že dne … hodin v obci … došlo k dopravní nehodě, jejímž účastníkem bylo mimo jiné i služební vozidlo Policie ČR.
K jednotlivým bodům žádosti pak uvádíme následující.
Ad. 1
Policisté ve služebním vozidle Policie ČR, které bylo účastníkem výše uvedené dopravní nehody, v předmětné době plnili služební úkol.
Ad. 2
V době dopravní nehody bylo na služebním vozidle Policie ČR zapnuto zvláštní výstražné znamení (zvláštní výstražná světla modré a červené barvy, včetně zvláštního zvukového výstražného znamení), a to z důvodu plnění služebního úkolu souvisejícího s výkonem zvláštních povinností. V době předmětné dopravní nehody policisté jeli na místo jiné dopravní nehody. Dle pokynu policejního prezidenta č. 50/2019, kterým se stanoví zásady používání zvláštního výstražného zařízení a rozhlasového zařízení, konkrétně jeho čl. 2 odst. 1, odst. 2 písm. a), tak byli policisté oprávněni zvláštní výstražné znamení použít.
Ad. 3
Šetření ve věci předmětné dopravní nehody vede dopravní inspektorát … krajského ředitelství. Šetření ve věci ke dni vyřízení žádosti nebylo ukončeno.
K části otázky č. 3 ve znění „zda předmětná nehoda je řádně – a tak tedy objektivně, spravedlivě, a bez protekcí či možností nadržování v rámci mechanismu „policie skrze tzv. OVK vyšetřuje sama sebe“ vyšetřována“ pak uvádíme, že tato část je v podstatě dotazem na názor. Poskytování informací je limitováno skutečností, zda povinný subjekt danou informací disponuje. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Ustanovení § 2 odst. 4 InfZ pak stanoví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. InfZ tedy není nástrojem pro vytváření nových informací. Pro povinný subjekt by to relativně znamenalo odpovídat na názor, čímž by vytvářel novou informaci.
Ad. 4
Jak již bylo uvedeno výše, povinný subjekt je limitován skutečností, zda požadovanou informací disponuje. Jedinou zaznamenanou informací je předběžná výše škody na služebním vozidle uvedená v rámci protokolu o nehodě v silničním provozu, přičemž tato je odhadnuta na 300.000 Kč.