Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k dokumentům z trestního řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„…

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "InfZ"), ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovoluji zdvořile požádat o poskytnutí následující informace:

i. Usnesení o odložení věci, která je vaším oddělením vedena pod …, pokud takovéto rozhodnutí již bylo vydáno;

ii. Rozhodnutí státního zastupitelství o této případné stížnosti.

Věřím, že poskytnutí této informace nepodléhá žádným zákonným omezením týkajícím se ochrany osobních údajů nebo soudního tajemství s tím, že veškeré materiály nám pochopitelně mohou být poskytnuty v anonymizované podobě.

…"

Odpověď:

Nejprve Vám sdělujeme, že ačkoliv je Vaše žádost adresována … krajského ředitelství, žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.

Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili dle InfZ a jako odpověď na ni Vám poskytujeme Vámi požadované dokumenty, a to usnesení o odložení věci dle ust. § 159a odst. 1 trestního řádu ze dne … č. j. … (dále jen „usnesení policejního orgánu“), a usnesení státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v … ze dne … sp. zn. … (dále jen „usnesení státní zástupkyně“).

Pro úplnost lze uvést, že ve své žádosti u požadovaného dokumentu usnesení policejního orgánu sice uvádíte pořadové číslo dokumentu „…“, ale pod tímto se nachází dokument „Úřední záznam o podaném vysvětlení dle ust. § 158 odst. 6 trestního řádu pana …“.

Výše uvedené dokumenty, tedy usnesení policejního orgánu a usnesení státní zástupkyně, Vám poskytujeme ve Vámi požadované anonymizované podobě, a to s ohledem na níže uvedenou zákonnou výluku.

Tato zákonná výluka se týká ochrany osobních údajů, projevů osobní povahy a ochrany osobnosti a soukromí fyzických osob vyplývající z ust. § 8a odst. 1 InfZ. Toto ustanovení stanoví, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a ust. § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Předmětné usnesení policejního orgánu obsahuje množství osobních údajů, včetně projevů osobní povahy (obsahy výpovědí osob podávajících vysvětlení) a dále také informace, jejichž poskytnutí by mohlo zasáhnout do soukromí fyzických osob (např. obsahy zpráv základní školy, odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu). Rovněž usnesení státní zástupkyně obsahuje množství osobních údajů, včetně projevů osobní povahy (obsah výpovědi osoby podávající vysvětlení) a dále také informace, jejichž poskytnutí by mohlo zasáhnout do soukromí fyzických osob, neboť vychází z usnesení policejního orgánu, tedy tyto dva dokumenty jsou úzce propojeny.

Prostředkem ochrany osobních údajů, projevů osobní povahy a soukromí jakožto součásti ochrany osobnosti je právě Vámi požadovaná anonymizace.

Za osobní údaj se na základě čl. 4 odst. 1 GDPR považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Pojem „osobní údaj“ tedy označuje nejen informace dotýkající se soukromého a rodinného života jednotlivce v úzkém slova smyslu, ale také informace o jakémkoli druhu činnosti, kterou se jednotlivec zabývá. V daném případě je navíc součástí usnesení policejního orgánu mimo jiné obsah lékařské zprávy, přičemž údaje v ní uvedené lze řadit do tzv. zvláštní kategorie osobních údajů, které pak mají ještě přísnější režim ochrany než jen „běžné“ osobní údaje.

Ochrana osobnosti člověka, včetně ochrany soukromí je zakotvena především v občanském zákoníku. Podle ust. § 81 odst. 2 ochrany požívají ochrany mimo jiné jeho vážnost, čest, soukromí. Problematiku soukromí osoby rovněž upravuje ust. § 86 občanského zákoníku, kde je zejména stanoveno, že nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Pro povinný subjekt žádný takový zákonný důvod z titulu podané žádosti o informace podle InfZ nevyplývá.

Při anonymizaci dokumentů bylo přihlédnuto k tomu, že v těchto jsou uvedeny skutečnosti, které se týkají samotného žadatele, a lze se oprávněně domnívat, že mu jsou dobře známy. Povinný subjekt tak neanonymizoval osobní údaje, projevy a další informace týkající se samotného žadatele, proti němuž bylo předmětné trestní řízení vedeno.

