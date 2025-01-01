Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k dokumentu z přestupku
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
Chci vás požádat, zda byste mi mohli zaslat úřední záznam o přestupku, který se stal 6. 6. 2025 v přibližně 11:18 na silnici č. … ve směru na …, konkrétně na ulici .. u domu s č. p. … .
Nejsem účastníkem daného řízení a proto žádám o zaslání podkladu skrze informační zákon č. 106/1999 Sb.
…“
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a jako odpověď na ni Vám poskytujeme dokumenty evidované u obvodního oddělení … územního odboru … krajského ředitelství, jejichž obsahem jsou informace o Vámi uváděném přestupku. Jedná se celkem o dva úřední záznamy, jeden ze dne 6. 6. 2025 evidovaný pod č. j. … a druhý ze dne 16. 6. 2025 evidovaný pod č. j. … .
Dokumenty poskytujeme v nezbytné anonymizované podobě, a to s ohledem na ochranu osobních údajů. Povinný subjekt podotýká, že dle ust. § 15 odst. 3 InfZ není zapotřebí vydat rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti, pokud jsou anonymizovány osobní údaje.
Z ust. § 8a odst. 1 InfZ vyplývá, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Prostředkem ochrany osobních údajů je právě anonymizace.
Za osobní údaj se na základě čl. 4 odst. 1 GDPR považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Pojem „osobní údaj“ tedy označuje nejen „prosté“ identifikační údaje např. jméno, příjmení, datum narození, či registrační značku vozidla, ale rovněž informace dotýkající se soukromého a rodinného života jednotlivce v úzkém slova smyslu a dále také informace o jakémkoli druhu činnosti, kterou se jednotlivec zabývá.
Anonymizace byla provedena z důvodu, že se věc netýká přímo Vaší osoby, jak sám uvádíte, a z žádosti ani nevyplývá, že byste zastupoval třetí osobu, jejíž údaje jsou anonymizovány. K žádosti nebyla přiložena žádná plná moc, kterou by Vám třetí osoba udělila. Zároveň povinný subjekt nedisponuje souhlasem dotčené osoby (jejíž osobní údaje jsou anonymizovány) s poskytnutím těchto údajů. Povinný subjekt tak musel přistoupit k minimální, avšak nezbytné anonymizaci ve smyslu ust. 8a odst. 1 InfZ ve spojení s ust. § 15 odst. 3 InfZ.