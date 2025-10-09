Informace o výskytu medvědů prověřujeme
Společná tisková zpráva Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Policie ČR a České inspekce životního prostředí-
V posledních dvou týdnech se objevují informace o výskytu medvědů – ve vojenském újezdu Hradiště, kde by se mělo pohybovat několik zvířat, v tomto týdnu pak z oblasti Vysočiny, kde byl údajně pozorován jeden medvěd. Informace o pozorováních se AOPK ČR ve spolupráci s příslušnými orgány i místními mysliveckými hospodáři a pracovníky vojenského újezdu pokouší ověřit. Žádá proto veřejnost, aby svá případná pozorování, pokud možno s obrazovým záznamem, zasílala na adresu medved@aopk.gov.cz. Při tom je třeba dbát především na bezpečnost nejen vlastní, ale i dalších osob.
Pokud se potvrdí, že se skutečně jedná o medvědy, musí jít o zvířata uniklá ze zájmového chovu. Přirozenou migraci ze Slovenska nebo výskyt volně žijících medvědů na území ČR mimo oblast Beskyd či Bílých Karpat lze vyloučit. V případě medvědů odchovaných v zajetí se nejedná se o jedince zvláště chráněného druhu podle zákona č. 114/1992 Sb. Postup vůči těmto jedincům tak musí být shodný jako v případě úniku jiných zvířat ze zájmových či hospodářských chovů. Jedinci z chovu mají svého majitele, který je za ně zodpovědný.
V případě, že se výskyt medvěda potvrdí, Policie ČR ve spolupráci s odborníky na odchyt velkých šelem a ZOO Dvůr Králové zajistí jeho odchyt a umístění do karantény. V případě akutně hrozícího nebezpečí Policie ČR zasáhne standardním způsobem.
„Pokud se skutečně jedná o medvědy, jsou to zvířata, která pocházejí z chovu a nevykazují tak svou přirozenou plachost vůči člověku. Jsou to zvířata s habituací na člověka jako zdroje příjmu potravy. Je tedy obtížné odhadnout jejich reakci při setkání s člověkem. Na místě je proto opatrnost. V případě blízkého setkání, kdy byste se s ním setkali napřímo (nikoli u auta nebo domu), se opatrně a pomalu vzdalte, nesnažte se s ním navázat kontakt a ihned volejte Policii ČR linku 158,“ upozorňuje Jindřiška Jelínková z AOPK ČR.
„Zjistí-li se, že živočich nepochází z volné přírody, budeme prověřovat, zda nedošlo ke spáchání trestného činu obecné ohrožení, týrání zvířat, případně trestného činu neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.“ konstatuje kpt. Jakub Vinčálek, mluvčí Policejního prezidia ČR.
„Dokončujeme stavbu chovného zařízení pro medvědy v Jánských Lázních. V případě potvrzení výskytu jedinců medvěda ve volné krajině, kteří nepocházejí z přírodních populací, jsme připraveni několik odchycených jedinců umístit v tomto novém zařízení," doplňuje Přemysl Rabas, ředitel ZOO Dvůr Králové.
„Česká inspekce životního prostředí se ve větší míře zaměřila na kontroly nelegálních chovů. Pokud se jedná o vypuštěná zvířata, nelze vyloučit, že se jedná o reakci chovatelů na tento zvýšený tlak s cílem se zvířete nepozorovaně zbavit,“ uvedl Petr Bejček, ředitel České inspekce životního prostředí.
Příslušné orgány se zabývají prověřením možného původu jedinců. Pro hlášení pozorování pohybu případných jedinců medvěda byla zřízena emailová adresa: medved@aopk.gov.cz
Kontakt: Karolína Šůlová, mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, tel.: 724 102 406, e-mail karolina.sulova@aopk.gov.cz
kpt. Jakub Vinčálek
tiskový mluvčí PP ČR
9. října 2025