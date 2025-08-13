Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Informace o stavu řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala o poskytnutí informací, týkajících se stavu řízení vedených na základě oznámení, které podala ve dnech 16.05.2025 a 2.6.2025 ve věci křivého obvinění a omezování vlastnických práv jako přípravu ke spáchání trestného činu podvodu, a dále o stavu řízení, vedeným pro podezření ze spáchání přečinu krádeže , vedeného obvodním oddělením Říčany pod č.j. KRPS-78367/TČ-2025-011416.
Policie České republiky sdělila žadatelce, že ve věci trestního oznámení ze dne 16. 05. 2025 nebyly PČR zahájeny úkony trestního řízení, neboť v dané věci nedošlo k podezření ze spáchání trestného činu. Z tohoto důvodu byla věc uložena bez dalšího opatření u obvodního oddělení Říčany. K dalšímu oznámení ze dne 02. 06. 2025 sdělila, že toto se stalo součástí trestního řízení, vedeného policejním orgánem obvodního oddělení Říčany pod. č.j. KRPS-78367/TČ-2025-011416, ve kterém nadále probíhají úkony trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. řádu.
Zpracoval:
Mgr. Jarmila Motáková
12. 8. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
13. 8. 2025