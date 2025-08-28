Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Informace o průběhu šetření

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o poskytnutí informací, jak bylo naloženo s jeho požadavkem vedeném u obvodního oddělení Čáslav pod č.j. KRPS-122331/ČJ-2025.

Policie České republiky sdělila žadateli, že jeho podání bylo založeno bez dalšího opatření, neboť v dané věci nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání.

Vyřizuje:
Mgr. Jarmila Motáková
28. 8. 2025

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
23. 9. 2025

