Informace o průběhu řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí informací:
O průběhu řízení, o kterém veřejné sdělovací prostředky informovaly dne 10. července 2025 např. pod názvem „Z úniku rozsudku v kauze xxxxxx navrhla policie obžalovat xxxxxx ", v následující struktuře:
Datum zahájení trestního řízení
Datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby
Uvedení spisové značky usnesení o zahájení trestního stíhání
Uvedení počtu stíhaných osob
Uvedení názvu dozorujícího státního zastupitelství
Uvedení jména a příjmení dozorujícího státního zástupce
Uvedení spisové značky dozorujícího státního zastupitelství
Uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku
Uvedení datumu zrušení trestního stíhání
Uvedení datumu odložení trestního stíhání
Uvedení datumu zastavení trestního stíhání
Uvedení výsledku trestního řízení
Datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu
Uvedení jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal
Uvedení názvu soudu, ke kterému byla obžaloba podána
Spisová značka soudu, kterému byla obžaloba podána
Uvedení jména a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen
Uvedení datumu/datumů a spisové značky/spisových značek všech meritorních rozhodnutí soudu/soudů v žalované věci
Uvedení výsledku trestního řízení před soudem
Uvedení výroku o vině a trestu
Uvedení datumu pravomocného ukončení věci…“.
Povinný subjekt žádost posoudil a žadateli poskytl informace, které mohl s ohledem na probíhající trestní řízení sdělit.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV