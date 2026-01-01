Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

GLADIÁTOR RACE MILOVICE

Přijďte si ověřit své schopnosti a udělat krok k možné kariéře u Policie ČR! 

Je Vám více než 18 let a zvažujete kariéru u Policie ČR nebo si jen chcete ověřit, jakou máte fyzičku? Přijďte si nezávazně vyzkoušet fyzické prověrky k Policii ČR. Akce se uskuteční dne 2. května 2026 od 9:30 hod. a 15:30 hod. v rámci akce GLADIÁTOR RACE MILOVICE v areálu tankodromu a je určena širší veřejnosti. Registrace vždy 30 minut před začátkem testů.

Můžete si otestovat svou fyzickou zdatnost a pokusit se splnit prověrky, které musí absolvovat všichni budoucí policisté. Pokud se Vám podaří prověrky úspěšně zvládnout, získáte osvědčení o splnění testů, které má platnost 18 měsíců. Toto osvědčení Vám navíc může ušetřit třetinu přijímacího řízení, pokud se rozhodnete skutečně stát policistou.

Přejeme Vám hodně úspěchů!

