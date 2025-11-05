Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Informace o plánovaném cvičení AMOK
Na sídlišti Šanov II v Teplicích bude rušno.
Tímto bychom chtěli informovat a zároveň upozornit veřejnost na konání takticko-metodického cvičení složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, které proběhne dne 6. listopadu 2025 v době od 7:00 do 14:00 hodin v budově Fakultní Základní školy a Mateřské školy Teplice, Koperníkova 2592 a přilehlém okolí sídliště Šanov II. V dopravě se můžete setkat s větším množstvím zejména policejních, sanitních i hasičských vozidel, která se budou na toto cvičení přesouvat.
Touto informací bychom rádi předešli obavám, které může vysoký počet a pohyb všech členů a vozidel IZS u veřejnosti vzbudit. Není tedy důvod mít strach nebo obavy, neboť se jedná pouze o fiktivní událost. I přesto, že se jedná o cvičení, apelujeme na všechny občany, aby respektovali a řídili se pokyny policistů na místě události. Předem děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace v silničním provozu a omezeném pohybu na sídlišti Šanov II.
5. listopadu 2025
por. Bc. Pavla Mašínová
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje