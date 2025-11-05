Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Informace o plánovaném cvičení AMOK

Na sídlišti Šanov II v Teplicích bude rušno. 

Tímto bychom chtěli informovat a zároveň upozornit veřejnost na konání takticko-metodického cvičení složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, které proběhne dne 6. listopadu 2025 v době od 7:00 do 14:00 hodin v budově Fakultní Základní školy a Mateřské školy Teplice, Koperníkova 2592 a přilehlém okolí sídliště Šanov II. V dopravě se můžete setkat s větším množstvím zejména policejních, sanitních i hasičských vozidel, která se budou na toto cvičení přesouvat.

Touto informací bychom rádi předešli obavám, které může vysoký počet a pohyb všech členů a vozidel IZS u veřejnosti vzbudit. Není tedy důvod mít strach nebo obavy, neboť se jedná pouze o fiktivní událost. I přesto, že se jedná o cvičení, apelujeme na všechny občany, aby respektovali a řídili se pokyny policistů na místě události. Předem děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace v silničním provozu a omezeném pohybu na sídlišti Šanov II.

5. listopadu 2025
por. Bc. Pavla Mašínová
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

 

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 