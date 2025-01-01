Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Informace ke způsobu vyřízení věci podezření na týrání zvířat
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel se domáhal poskytnutí informace „v jaké fázi vyšetřování se aktuálně nachází případ týrání zvířat, ke kterému dle zveřejněných informací došlo v obci Kovalovice, okres Brno-venkov a které je zdokumentováno na videu zveřejněném na sociální síti Instagram: https://www.instagram.com/reel/DL6ybahtlUb/?igsh=MTJwZ2Zlb2drZTN2ZA%3D%3D“.
Povinný subjekt žadateli sdělil, že věc byla podle § 159a odst. 1 písm. a) trestního řádu odevzdána k projednání přestupku Městskému úřadu Šlapanice.
Vyřizuje:
kpt. Mgr. Jan Tollar