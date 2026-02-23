Informace ke znalecké činnosti konkrétní osoby
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění:
"… a) písemného sdělení, zda konkrétní znalkyně, (dále jen "znalkyně") má jako příslušník Policie České republiky, Kriminalistického ústavu, ve smyslu § 48 odst. 2 a § 48 odst. 4 písm. c) zákona č. 361/2003 Sb. udělen souhlas služebního funkcionáře ke své osobní znalecké činnosti vykonávané pro jiné objednatele než soud nebo správní úřad (tedy například pro fyzické osoby anebo obchodní společnosti);
b) kopie souhlasu případně uděleného dle písm. a) této žádosti;
c) písemného sdělení, zda znalkyně může jako příslušník Policie České republiky využívat pro výkon své osobní znalecké činnosti prostory, přístroje a jiné vybavení v majetku České republiky (zejména Policie České republiky, Kriminalistického ústavu);
d) kopie souhlasu nebo jiného dokumentu, který případně upravuje oprávnění dle písm. c) této žádosti. Osobní znaleckou činností rozumím činnost, kterou znalkyně vykonává jako znalkyně – fyzická osoba pod IČO, nikoli tedy v rámci Kriminalistického ústavu jako znaleckého ústavu. Nežádám o poskytnutí osobních údajů fyzických osob, které mohou být v poskytnutých informacích anonymizovány do podoby iniciál.“
Kriminalistický ústav Policie České republiky posoudil tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona žadateli informace poskytl.
kpt. JUDr. Ing. Vladimír Godla
23. 2. 2026