Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Informace ke stavu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel se domáhal poskytnutí informace, zda v řízení vedeném Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, Územním odborem Znojmo, Obvodním oddělením policie Vranov nad Dyjí, pod č.j. KRPB-xxxxxx-9/TČ-2025 bylo vydáno usnesení či jiné rozhodnutí, a pokud ano, pak i jejich zaslání.
Povinný subjekt žadateli sdělil, že ve věci sp. zn. KRPB- xxxxxx/TČ-2025 bylo vydáno usnesení o odložení, jehož anonymizovanou verzi žadateli poskytl.