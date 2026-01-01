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Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Informace ke stavu spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel se domáhal poskytnutí informace, zda v řízení vedeném Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, Územním odborem Znojmo, Obvodním oddělením policie Vranov nad Dyjí, pod č.j. KRPB-xxxxxx-9/TČ-2025 bylo vydáno usnesení či jiné rozhodnutí, a pokud ano, pak i jejich zaslání.

Povinný subjekt žadateli sdělil, že ve věci sp. zn. KRPB- xxxxxx/TČ-2025 bylo vydáno usnesení o odložení, jehož anonymizovanou verzi žadateli poskytl.

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