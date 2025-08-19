Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Informace ke stanovisku Policie ČR - I
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen „povinný subjekt“ nebo „KŘP-J“) obdrželo dne 5. srpna 2025 prostřednictvím datové schránky od Mgr. Ondřeje Kurky, advokáta z advokátní kanceláře OK LEGAL, s.r.o. se sídlem nám. Republiky 679/5, 746 01 Opava, písemnost označenou jako žádost o informování a projednání návrhu dopravního značení na komunikaci u obchodního centra ul. U Tržiště, Velké Meziříčí, v textu dále označené jako žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon 106/1999 Sb.“), ve které je požadováno poskytnutí informací:
„ Vážení, … ze shora uvedených důvodů Vás žádám o sdělení (žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.), zda společnost NKT s.r.o. požádala o stanovisko Vaše orgány ohledně umístnění jakéhokoliv dopravního značení na předmětné komunikaci, případně oznámila umístnění dopravního značení.
Pokud je tomu tak a společnost NKT s.r.o. o Vaše stanovisko požádala, dovoluji si v zastoupení klienta požádat o možnost písemně se vyjádřit k tomuto návrhu dopravního značení příslušným orgánům tak, abychom přispěli k naplnění veřejného zájmu, kterým je bezpečnost a plynulost provozu na předmětné komunikaci, k níž má můj klient věcné právo.
Pokud dosud takovou žádost Vaše orgány neobdržely, dovoluji si požádat o zaslání oznámení, pokud se tomu tak stane, se lhůtou pro případné písemné vyjádření k návrhu dopravního značení mému klientovi.
Žádám Vás o vyrozumění o způsobu vyřízení tohoto podání v zákonné lhůtě.“.
Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudil žádost z hlediska úplnosti povinných údajů a obsahu a žadateli poskytuje požadované informace:
KŘP-J pod č. j. KRPJ:25887-2/ČJ-2024-161406-DING dne 28. 2. 2024 zaslalo žadateli, odboru dopravy a silničního hospodářství Městskému úřadu Velké Meziříčí, sdělení k návrhu místní úpravy, které poskytujeme žadateli v příloze této odpovědi.
Žádost o písemné vyjádření k návrhu dopravního značení příslušným orgánem je možné podat u orgánu, který ve věci rozhodoval.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
19. srpen 2025