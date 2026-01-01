Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Informace ke sprejerství na kolejových vozidlech
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel se domáhal poskytnutí informací vymezených níže pod body 1) až 4). Povinný subjekt informace poskytnul (samostatně ke každému z bodů)
1) Kolik případů vnějšího poškození železničních vozidel postříkáním, pomalováním či popsáním barvou nebo jinou látkou bylo evidováno ve druhém pololetí roku 2025 na území Jihomoravského kraje a jaká byla jejich objasněnost?
Evidováno: 68 skutků. Žádný neobjasněn.
2) Kolik případů vnitřního poškození železničních vozidel postříkáním, pomalováním či popsáním barvou nebo jinou látkou bylo evidováno ve druhém pololetí roku 2025 na území Jihomoravského kraje a jaká byla jejich objasněnost?
Evidováno: 2 skutky. Žádný neobjasněn.
3) Kolik případů vnějšího poškození tramvají postříkáním, pomalováním či popsáním barvou nebo jinou látkou bylo evidováno ve druhém pololetí roku 2025 na území Jihomoravského kraje a jaká byla jejich objasněnost?
Evidováno: 1 skutek. Žádný neobjasněn.
4) Kolik případů vnitřního poškození tramvají postříkáním, pomalováním či popsáním barvou nebo jinou látkou bylo evidováno ve druhém pololetí roku 2025 na území Jihomoravského kraje a jaká byla jejich objasněnost?
Žádný neevidován.