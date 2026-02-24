Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Informace ke spolupráci s dalšími subjekty
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (20813/2026)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), přijalo dne 10. února 2026 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti byly informace ohledně Vaší osoby a dále ohledně údajného předávání informací mezi Městskou policií Olomouc a obvodním oddělením Litovel dne 5. února 2026.
K žádosti sdělujeme, že její část - „žádám o sdělení zda vůči mé osobě je veden u policie jakýkoliv záznam? Pokud ano, tak o jaký záznam se jedná?“ – byla dle věcné příslušnosti postoupena na odbor pověřence pro ochranu osobních údajů Policejního prezidia ČR k přímému vyřízení.
Ke zbytku žádosti sdělujeme, že k jejímu předmětu neevidujeme žádné zaznamenané informace.
Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 10. února 2026, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.
plk. Ing. Radek Zich
24. února 2026