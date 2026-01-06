Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebnímu zákroku
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací k zásahu Policie ČR dne 28.11.2025 v Praze 9 v ulicích Poděbradská / U Tesly / Domalípova, a to v tomto znění žádosti:
„… 1.Upřesněte prosím, co přesně se stalo - po kom jste šli, co bylo předmětem zásahu... a jaký byl jeho průběh...
2.Upřesněte prosím, kterého ze čtyř domů SVJ TESLA Hloubětín se krizová situace týkala primárně a kterých sekundárně.
3.Prosím sdělte patro a číslo bytu, kde k incidentu došlo.
4.Ideálně sdělte prosím Jméno PŘÍJMENÍ osoby, která celý zásah zapříčinila = je to oprávněný zájem všech sousedů, aby si na takového pošuka nebo zločince dávali pozor !
5.Upřesněte prosím, zda byla / nebyla nějak ohrožena Mateřská školka v přízemí domu.
6.Byl prohledán hloubkově jeho byt včetně jeho garáží (běžně tady jsou k bytům 2 až 3 garáže) a sklepa či komory (ty jsou buď na patře s byty a nebo většina jich je v suterénu u/za garážemi) ?
7.Byli zabaveny úplně všechny jeho zbraně?
8.Byla / bude nařízena ústavní léčba a detence?
9.Byl mu okamžitě odebrán zbojní průkaz a všechny zbraně?
10.Budete prosím informovat vedení SVJ TESLA Hloubětín - protože i na ně se budou obracet vyděšení sousedé?
11.Budou Policií informováni všichni dotčení sousedé v době - aby věděli, na koho si mají dávat pozor?
12.Budou Policií informováni všichni dotčení sousedé v bytovém komplexu těchto 4 domů - aby věděli, na koho si dávat pozor a jak jednat v případné další krizové situaci? ...“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sděluje následující:
Ad 1) Muž se zabarikádoval ve svém bytě a hrozil sebevraždou střelnou zbraní. Po přibližně dvou a půl hodinách se jej podařilo přesvědčit, aby od svého úmyslu upustil a umožnil vstup policejnímu vyjednavači. S ohledem na skutečnost, že byl ozbrojen, vzniklo potenciální riziko ohrožení osob v prostoru odpovídajícím výhledu z jeho okna. Z tohoto důvodu byla uzavřena přilehlá oblast, včetně nedaleké čerpací stanice, a na místě zasahovala i zásahová jednotka. Muž však vyhrožoval výhradně sebepoškozením a při výslechu uvedl, že neměl v úmyslu ublížit nikomu jinému kromě sebe.
Ad 2),3),4) Konkrétní údaje o bytové jednotce ani identifikační údaje fyzické osoby nelze poskytnout, neboť se jedná o informace zasahující do sféry jejího soukromí. S takovými údaji je nezbytné nakládat s maximální obezřetností a při jejich případném zpřístupnění převažuje ochrana soukromí nad individuálním zájmem žadatele. V rámci přijatých opatření byly učiněny veškeré nezbytné kroky k řádnému vyhodnocení situace a k zajištění adekvátního postupu tak, aby byla zachována bezpečnost obyvatel v místě události. Tato opatření však nesměřovala pouze k bezprostřednímu řešení vzniklé situace, ale byla zároveň nastavena tak, aby přispěla k dlouhodobému udržení celistvé a funkční bezpečnosti v dotčené lokalitě.
Ad 5) Ačkoli z dostupných informací nevyplývalo, že by muž představoval bezprostřední nebezpečí pro okolí, policie nesmí při podobných situacích nic podcenit. Hrozba použití střelné zbraně, byť deklarovaná výhradně ve vztahu k vlastní osobě, vytváří potenciální riziko, které nelze předem spolehlivě vyloučit. Chování ozbrojené osoby může být ovlivněno psychickým vypětím, náhlou změnou emocí či nepředvídatelnými okolnostmi, což zvyšuje možnost ohrožení třetích osob, i když k tomu dotyčný původně neměl úmysl. Z těchto důvodů policie standardně přijímá preventivní bezpečnostní opatření, jejichž cílem je minimalizovat jakékoli možné riziko. Patří mezi ně zejména vyklizení přilehlých prostor, omezení pohybu osob v dosahu výhledu či dostřelu a vytvoření bezpečného perimetru. Tato opatření umožňují policistům efektivně a bezpečně vést vyjednávání, vyhodnocovat situaci a případně zasáhnout, aniž by byla ohrožena veřejnost.
Ad 6), 7), 8), 9) K dotazům týkajícím se rozsahu provedených prohlídek, zajištění zbraní, odebrání zbrojního průkazu či k rozhodování o případných dalších opatřeních podle příslušných právních předpisů nelze sdělit konkrétní údaje, protože spadají do režimu ochrany osobních a procesních informací. Lze však potvrdit, že byla provedena všechna zákonem vyžadovaná opatření, a to v rozsahu nezbytném k posouzení situace a k eliminaci případných rizik i vzhledem k dlouhodobé bezpečnosti v dané lokalitě.
Ad 10), 11), 12) Žádná právní norma policii neukládá povinnost informovat vedení SVJ TESLA Hloubětín ani jednotlivé sousedy o totožnosti osoby, která byla účastna krizové situace, naopak je povinna chránit její soukromí a osobní údaje (viz bod 2,3,4). Policie zveřejňuje informace o konkrétních osobách pouze tehdy, pokud to výslovně stanoví zákon nebo pokud jde o aktuální a prokazatelné ohrožení veřejnosti, což v tomto případě nenastalo. Situace byla úspěšně vyřešena a nebezpečí pominulo.
Oldřiška Šlosarová, 06.01.2026