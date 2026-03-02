Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… si tímto dovoluji požádat o poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb. – přehled výjezdů hlídek PČR na shora uvedené či s nimi sousedící pozemky, tzn. pozemky parc.č. 1574/3, 1574/4, 1561/1, 11561/2, 1570/7 v k.ú. Ďáblice spolu se sdělením, čeho se daný výjezd týkal a s uvedením jmen příslušníků PČR, kteří se daného výjezdu účastnili, a to za období posledních třech let. Výslovně pak tímto navíc žádám o poskytnutí úředního záznamu z výjezdu uskutečněného dne 6.4.2025, evidováno pod č.j. KRPA-112015/ČJ-2025-001313.“...
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Z informačního systému povinného subjektu bylo zjištěno, že v období od 01.01.2023 do dne podání žádosti je evidováno pouze jedno oznámení na tísňovou linku, a to ze dne 06.04.2025.
Toto oznámení se týkalo sporu mezi vlastníky pozemků parc. č. 1574/3, 1574/4, 1561/1, 1561/2 a 1570/7 v k. ú. Ďáblice. K uvedenému oznámení byl sepsán úřední záznam vedený pod č. j. KRPA-112015/ČJ-2025-001313, který Vám v souladu s ust. § 15 odst. 3 informačního zákona zasíláme v příloze v anonymizované podobě jako součást odpovědi na Vaši žádost.
Oldřiška Šlosarová, 02.03.2026