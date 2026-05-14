Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… chci požádat o poskytnutí informací k přestupku ze dne 24. 7. 2025, který byl spáchán v 16:12 v Praze na ul. Průmyslová SVO 007244. K přestupku bych chtěl požádat o zaslání záznamu přestupku (fotodokumentace přestupku). …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Povinný subjekt vyhledal Vámi požadovanou informaci, kterou Vám po provedení anonymizace poskytuje v příloze této písemnosti.
Oldřiška Šlosarová, 14.05.2026