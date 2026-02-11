Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… z titulu pronajímatele bytového domu na adrese Bulovka …… v Praze 8 – Libni Vás žádáme o poskytnutí informace týkající se výjezdu hlídky policie do domu na uvedené adrese v souvislosti s konflikty mezi osobami, rušením nočního klidu, porušováním domovního pořádku apod., a to v období od září 2025 dosud. Bytové odd. OSM zaznamenalo prostřednictvím bydlících osob v domě a od správce domu opakované incidenty, které souvisí zejména s osobou obývající neoprávněně byt č. … v domě Bulovka ……... Cizí osoba (žena …..), ohrožuje svým chováním obyvatele celého domu a znemožňuje nájemcům klidně bydlet. Za závažnější považujeme skutečnost, že se jedná o bydlení zvláštního určení, kde bydlí pouze osoby seniorského věku či se zdravotním hendikepem, které se těžko brání verbálním či jiným útokům, a proto považujeme situaci za velmi vážnou. Žádáme o sdělení, zda policejní zásahy proběhly a zda byly vyhotoveny úřední záznamy, popř. stručný obsah zásahů. Zároveň si dovolujeme požádat o poskytnutí informace v případě dalších opakovaných výjezdů policie na tuto adresu a souvisejících s podobnou problematikou. Vaše záznamy nám budou podkladem pro další kroky při řešení situace. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
K událostem oznámeným na tísňovou linku 158, vztahujícím se k adresám Bulovka ………. v Praze 8 – Libni, bylo v období od září 2025 do dne podání žádosti evidováno celkem 8 oznámení. Jednalo se zejména o oznámení týkající se partnerských neshod, výskytu hledaných osob a jedno oznámení krádeže. Všechna tato hlášení byla řešena hlídkou místně příslušného oddělení Libeň se sídlem Zenklova 212/17, 180 00 Praha 8.
Oldřiška Šlosarová, 11.02.2026