Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… žádám ve vztahu k níže uvedeným datům, kdy jsem volal já, nebo soused na linku 158 kvůli hluku v době nočního klidu o informaci, jakým způsobem hlídka PČR situace vyřešila a zda přestupky (zejména pak opakované) postoupila ke správnímu orgánu.
13. 3. Bar Alenka do 03:20
14. 3. JJ Murphy’s 23:17
15. 3. Bar Alenka kolem 01:00
16. 3. Café Lžička 22:38
17. 3. JJ Murphy’s 23:25
28. 3. Café Lžička 23:50
08. 4. Bar Alenka 23:40
17. 4. JJ Murphy’s 00:50–01:30
18. 4. Galerie Arte Veritas do 00:20, JJ Murphys do 24:00
06. 5. Galerie Arte Veritas 23:20–02:00
29. 5. JJ Murphy’s 23:36–23:45
01. 6. Galerie Arte Veritas 01:48–02:00, Café Lžička od 22:00 Živá hudba
29. 6. Boutique Pavla & Olga 23:50
14. 7. Galerie Arte Veritas
14. 7. JJ Murphy’s
14. 7. Café Lžička do 00:30
20. 7. JJ Murphy’s 23:45
04. 8. Galerie Arte Veritas + JJMurphy´s 23:39–00:30
10. 8. Café Lžička + JJMurphy’s 23:25
18. 8. Airbnb balkon do 05:30
19. 8. JJ Murphy’s 23:50
21. 8. JJ Murphy’s
22. 8. Galerie Arte Veritas 21:15–01:20
29. 8. Galerie Arte Veritas do 03:00 žádost o správní řízení za opakované porušování ...“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
U většiny oznámení uvedených ve Vaší žádosti o rušení nočního klidu hlídka na místě nezjistila žádné protiprávní jednání. V některých případech se na místě nacházely pouze jednotlivé osoby, přičemž hlídka zaznamenala pouze mírné rušení. Tyto situace byly vyřešeny domluvou, přítomné osoby byly poučeny o pravidlech nočního klidu a k přijetí dalších opatření nebyl důvod. Současně Vás informujeme, že čtyři z uvedených oznámení nejsou v našich informačních systémech evidována.
Oldřiška Šlosarová, 24.9.2025