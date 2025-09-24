Informace ke služebním úkonům

Policie České republiky  

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

„… žádám ve vztahu k níže uvedeným datům, kdy jsem volal já, nebo soused na linku 158 kvůli hluku v době nočního klidu o informaci, jakým způsobem hlídka PČR situace vyřešila a zda přestupky (zejména pak opakované) postoupila ke správnímu orgánu.

13. 3. Bar Alenka do 03:20

14. 3. JJ Murphy’s 23:17

15. 3. Bar Alenka kolem 01:00

16. 3. Café Lžička 22:38

17. 3. JJ Murphy’s 23:25

28. 3. Café Lžička 23:50

08. 4. Bar Alenka 23:40

17. 4. JJ Murphy’s 00:50–01:30

18. 4. Galerie Arte Veritas do 00:20, JJ Murphys do 24:00

06. 5. Galerie Arte Veritas 23:20–02:00

29. 5. JJ Murphy’s 23:36–23:45

01. 6. Galerie Arte Veritas 01:48–02:00, Café Lžička od 22:00 Živá hudba

29. 6. Boutique Pavla & Olga 23:50

14. 7. Galerie Arte Veritas

14. 7. JJ Murphy’s

14. 7. Café Lžička do 00:30

20. 7. JJ Murphy’s 23:45

04. 8. Galerie Arte Veritas + JJMurphy´s 23:39–00:30

10. 8. Café Lžička + JJMurphy’s 23:25

18. 8. Airbnb balkon do 05:30

19. 8. JJ Murphy’s 23:50

21. 8. JJ Murphy’s

22. 8. Galerie Arte Veritas 21:15–01:20

29. 8. Galerie Arte Veritas do 03:00 žádost o správní řízení za opakované porušování ...“

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:

U většiny oznámení uvedených ve Vaší žádosti o rušení nočního klidu hlídka na místě nezjistila žádné protiprávní jednání. V některých případech se na místě nacházely pouze jednotlivé osoby, přičemž hlídka zaznamenala pouze mírné rušení. Tyto situace byly vyřešeny domluvou, přítomné osoby byly poučeny o pravidlech nočního klidu a k přijetí dalších opatření nebyl důvod. Současně Vás informujeme, že čtyři z uvedených oznámení nejsou v našich informačních systémech evidována.

Oldřiška Šlosarová, 24.9.2025

