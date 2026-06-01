Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informací, a to v tomto znění:
"... Dobrý den, prosím o poskytnutí informací dle zákona. Konkrétně o kopii protokolu o odcizení, nebo sdělení, zda bylo vyšetřování odloženo a nebo je stále vedeno a to o automobilu: SPZ …, VIN: … . Událost byla hlášena v roce 2002. Bohužel vzhledem k tomu, že událost je stará 24 let nemám k dispozici číslo jednací, potvrzení potřebuji pro registr vozidel. ..."
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt") následně posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadatelce sdělila následující:
Na základě Vašeho požadavku se již nepodařilo s odstupem doby, kdy mělo k události dojít, dohledat žádné Vámi požadované informace v databázích povinného subjektu, Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.
Oldřiška Šlosarová, 05:06.2026