Informace ke služebním úkonům

Žadatelka žádala poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, příslušnými pravými předpisy, a § 158 a 159 trestního řádu ČR. Žádám o poskytnutí záznamu následujícího telefonického hovoru, který může sloužit jako důkazní materiál a který je potřeba doložit na havarijní pojištění. Dne 22.11.2025 z místa Kutnohorská 533, 109 00, Praha 10 – Štěrboholy v 12:15 - volání z telefonního čísla ……. na tísňovou linku 158. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadatelce poskytl záznam o přijetí oznámení dopravní nehody prostřednictvím tísňové linky 158.
Oldřiška Šlosarová, 23.02.2026