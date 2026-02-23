Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke služebním úkonům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka žádala poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

„… V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, příslušnými pravými předpisy, a § 158 a 159 trestního řádu ČR. Žádám o poskytnutí záznamu následujícího telefonického hovoru, který může sloužit jako důkazní materiál a který je potřeba doložit na havarijní pojištění. Dne 22.11.2025 z místa Kutnohorská 533, 109 00, Praha 10 – Štěrboholy v 12:15 - volání z telefonního čísla ……. na tísňovou linku 158. …“

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadatelce poskytl záznam o přijetí oznámení dopravní nehody prostřednictvím tísňové linky 158.

Oldřiška Šlosarová, 23.02.2026

