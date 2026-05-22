Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke služebním úkonům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

„… o poskytnutí informací k dopravnímu přestupku, který byl spáchán na Dvoreckém mostě v Praze (druhý den po otevření mostu). Podle policejního mluvčího Jana Daňka byl s přestupcem přestupek projednán a za přestupek mu byla uložena pokuta ve výši 1.000 korun. K uvedenému přestupku žádám o poskytnutí blokové pokuty, případně výzvu k úhradě určené částky a úřední záznam. …“

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona kopii požadovaného dokumentu v anonymizované podobě.

Oldřiška Šlosarová, 22.05.2026

