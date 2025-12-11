Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
" … v Praze se na pozemcích při ulici Nad Trojou parc. č. 780, 780/1, 792/1, 792/63 v katastrálním území Troja nachází bývalá zahrádková osada. Zahrádkáři v roce 2018 obdrželi výpověď nájemních smluv, pozemky museli opustit a vlastník pak nechal území volně přístupné s desítkami opuštěných dřevěných domků. Mnoho let po sobě (v podstatě až do srpna 2025, kdy byly poslední domky odstraněny) zde docházelo pravidelně k požárům dřevěných domků. Slyšeli jsme, že v roce 2020 či 2019 měl v této lokalitě při ulici Nad Trojou údajně uhořet člověk, zřejmě při jednom z požárů dřevěných domků.
Dle zákona o svobodném přístupu k informacím žádáme o sdělení, zda je toto tvrzení pravdivé, tedy zda skutečně v místě bývalé zahrádkové osady někdo v roce 2020 či 2019 zemřel. A pokud ano, zda byla zjištěna příčina požáru, tedy zda šlo o nehodu či úmyslně založený požár. Rovněž si dovolujeme požádat o informaci, pokud Policie ČR či Hasičský záchranný sbor toto evidují, kolik asi bylo případů požárů v této lokalitě od roku 2018 do roku 2025 a zda bylo zjištěno, kdo domky zapaluje ... "
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:
Povinný subjekt neeviduje za období od roku 2018 do současnosti žádný požár, při kterém by ve Vámi uváděné lokalitě někdo zemřel. Od roku 2018 do současnosti je evidováno 16 požárů týkajících se domků v této lokalitě, kdy v jednom případě se jednalo o úmyslné založení požáru, v ostatních případech se jednalo o nedbalostní jednání nebo bez zjištěné příčiny. V případě úmyslně založeného požáru byla zjištěna osoba, která jej způsobila. V pěti případech požárů pak byla zjištěna pokaždé jiná osoba, která jej způsobila svou nedbalostí.
Oldřiška Šlosarová, 11.12.2025