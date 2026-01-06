Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to:
1/ Jaké jsou interní postupy nebo metodické pokyny upravující provádění kontrol osob a majetku v rámci Služby kriminální policie a vyšetřování Praha 8.
2/ Které organizační oddělení je zodpovědné za provádění těchto kontrol a jaká je jeho oficiální spisová značka či číselné označení.
Žadateli bylo sděleno následující:
Ad 1/ Kontrola osob a majetku je v rámci Služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen „SKPV“) prováděna vždy v souladu s platnou právní úpravou, kdy se řídí zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů.
Ad 2/ Nejedná se pouze o činnost vybraných organizačních oddělení, která jsou za výkon těchto kontrol zodpovědná, ale o činnost všech oddělení SKPV, která se na kontrolní činnosti podílejí v rozsahu stanoveném jejich věcnou působností.
Oldřiška Šlosarová, 06.01.2026