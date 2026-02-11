Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí informací týkajících se výjezdu hlídky Policie České republiky k události oznámené dne 17. 1. 2026 v ranních hodinách, přibližně mezi 7:00–8:00, na adrese Zahradníčkova …., Praha 5 – Motol. Událost byla oznámena mou bývalou partnerkou ……., narozenou …….., jako údajné fyzické napadení mé osoby. Po příjezdu hlídky Policie České republiky na místo bylo zjištěno, že k žádnému fyzickému napadení nedošlo, a událost byla ukončena na místě bez přijetí dalšího opatření.
Žádám o poskytnutí následujících informací:
* potvrzení, že k uvedenému oznámení došlo a že byl proveden výjezd hlídky Policie České republiky, * informaci o výsledku zásahu (tj. že oznámení nebylo shledáno důvodným / nebylo potvrzeno),
* případně kopii úředního záznamu nebo jiné dokumentace vztahující se k tomuto zásahu, pokud byla pořízena. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Na tísňovou linku 158 bylo dne 17.01.2026 v 08:07 hod. přijato oznámení od ženy, která uvedla, že byla napadena svým přítelem na adrese Zahradníčkova ……., Praha – Motol. Na místo byla vyslána hlídka Oddělení hlídkové služby Praha II se sídlem Anny Letenské 1680/11, 120 00 Praha 2. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že se jednalo pouze o slovní rozepři, přičemž nedošlo k újmě na zdraví ani ke škodě na majetku. Oba účastníci události byli v souladu s platnými právními předpisy řádně poučeni o svých právech, povinnostech a dalším možném postupu. Žádná ze zúčastněných osob neuplatnila požadavek na další řešení věci. S ohledem na uvedené skutečnosti byla záležitost vyřešena na místě, bez sepsání úředního záznamu.
Oldřiška Šlosarová, 11.02.2026