Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací k jeho oznámení ve věci nesprávného parkování osobních vozidel v lokalitě Zlíchov, Praha 5.
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím tímto žadateli sdělil následující:
V dotazovaném období (26. 09. - 30. 09. 2025) nebyly vlastní činností Policie České republiky v ulici Nový Zlíchov na Praze 5 zjištěny či řešeny žádné přestupky spočívající v parkování vozidel v rozporu s právními předpisy, které by byly evidovány v interních informačních systémech. Lokalita je v příslušnosti Místního oddělení policie Barrandov.
Oldřiška Šlosarová, 31.10.2025