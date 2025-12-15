Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informací z policejních záznamů týkajících se oznámeních podaných konkrétní osobou, a to v období od 1. června 2012 do 31. prosince 2013.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadatelce sdělila následující:
Provedeným šetřením v evidenčních systémech povinného subjektu Krajského ředitelství hlavního města Prahy nebyla nalezena žádná oznámení od Vámi dotazované osoby, a to ani v požadovaném období.
Oldřiška Šlosarová, 15.12.2025