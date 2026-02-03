Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
" ... žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se policejní kontroly totožnosti, ke které došlo dne 12. listopadu 2025 kolem 12:59 v okolí galerie AVU na Nádraží Holešovice v Praze.
Prosím o sdělení:
1. zda byla tato kontrola vedena v interním systému Policie ČR,
2. jaký právní důvod (ustanovení zákona, např. § 63 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR) byl uveden pro ověření totožnosti,
3. zda byla kontrola součástí konkrétního bezpečnostního opatření nebo vyšetřování,
4. který policejní útvar a služební číslo policisty byly při kontrole uvedeny,
5. zda byl o této kontrole pořízen záznam (např. kamerový záznam, záznam v informačním
Systému apod.)
a dále: Rád bych věděl proč si vybral zrovna mě ..."
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:
ad 1. Ano.
ad 2. § 63 odst. 2 písmena l) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
ad 3. Nebyla, byla provedena v rámci hlídkové činnosti.
ad 4. Pohotovostní motorizovaná jednotka Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, 2. oddělení, osobní evidenční číslo: 341910.
ad 5. Kamerový záznam úkonu byl pořízen a uložen po dobu 30 dnů.
Vaše osoba byla kontrolována v rámci provádění hlídkové činnosti a pátrání po uprchlých osobách (na základě informace, že došlo k útěku pacienta psychiatrické léčebny) a Vaše osoba odpovídala popisu a nacházela se v místě (nádraží), kam se takové osoby často uchylují.
Oldřiška Šlosarová, 03.02.2026