Informace ke služebním úkonům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

" ... žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se policejní kontroly totožnosti, ke které došlo dne 12. listopadu 2025 kolem 12:59 v okolí galerie AVU na Nádraží Holešovice v Praze.

Prosím o sdělení:

1. zda byla tato kontrola vedena v interním systému Policie ČR,

2. jaký právní důvod (ustanovení zákona, např. § 63 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR) byl uveden pro ověření totožnosti,

3. zda byla kontrola součástí konkrétního bezpečnostního opatření nebo vyšetřování,

4. který policejní útvar a služební číslo policisty byly při kontrole uvedeny,

5. zda byl o této kontrole pořízen záznam (např. kamerový záznam, záznam v informačním

Systému apod.)

a dále: Rád bych věděl proč si vybral zrovna mě ..."

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:

ad 1. Ano.

ad 2. § 63 odst. 2 písmena l) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

ad 3. Nebyla, byla provedena v rámci hlídkové činnosti.

ad 4. Pohotovostní motorizovaná jednotka Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, 2. oddělení, osobní evidenční číslo: 341910.

ad 5. Kamerový záznam úkonu byl pořízen a uložen po dobu 30 dnů.

Vaše osoba byla kontrolována v rámci provádění hlídkové činnosti a pátrání po uprchlých osobách (na základě informace, že došlo k útěku pacienta psychiatrické léčebny) a Vaše osoba odpovídala popisu a nacházela se v místě (nádraží), kam se takové osoby často uchylují.

Oldřiška Šlosarová, 03.02.2026

